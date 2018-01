¡Ultra alerta hot! Kim Kardashian, literal, se quitó todito [+FOTOS]

Para algunos ya no es sorpresa. Pero sí, Kim Kardashian volvió a hacer de las suyas en las redes sociales y publicó una fotografía ligeramente censurada donde mostrada su cuerpo vistiendo escasamente una tanga y un abrigo.

La instantánea ya acumula más del millón de reacciones en el Instagram de la celebridad. No es del desconocimiento que ella disfruta lucir su figura al desnudo “mientras pueda” , bueno o al menos asi lo reveló en una entrevista hace ya algún un tiempo.

Instagram: Kim Kardashian

Posteriormente, hay más fotografías donde se ve a la estrella de “Keeping up with the Kardashian” reclinada al borde de la cama, mostrando su “colita” al esplendor. La pregunta del millón ¿Qué pensará Kanye de estas imágenes?

Instagram: Kim Kardashian