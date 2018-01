Un 2018 con explosión de series

El thriller de Fox cautivará a la audiencia mientras la hace partícipe de las respuestas y misterios sobre el asesinato de Gianni Versace. Un reconocido empresario y diseñador italiano que fue el fundador del actual imperio Versace.

El papel protagónico será interpretado por el venezolano Édgar Ramírez en la piel de Gianni Versace, asesinado en 1997, en Miami, por un supuesto crimen pasional y discriminación.

En la vida real, el cotizado europeo ventiló su homosexualidad e hizo público su romance con Antonio D’Amico, personaje que será llevado a la pantalla por el cantante puertorriqueño Ricky Martin, quien en anteriores entrevistas confesó que se encuentra ante el papel de su vida. Mientras tanto, el productor Ryan Murphy, señaló: “Mostraremos la homofobia de la época”.

La española Penélope Cruz se muestra como su hermana, Donatella en la segunda temporada de la franquicia “American Crime Story”, que tuvo su primera temporada con “The People vrs. O. J. Simpson”. Estrena este mes en Fox.

Este año estará repleto de estrenos para los amantes de las series. Otras que se aproximan son "Lost in space", "The umbrella academy" ambas de Netflix y "Trust" por Fox.

Sharp Objects

Amy Adams se pone en la piel de la periodista especializada en crimen Camille Preaker, que regresa a su pueblo natal para investigar el asesinato y desaparición de dos adolescentes.

HBO

Altered Carbon

En 300 años, las personas pueden asegurarse una vida casi eterna descargando su mente digitalizada en un cuerpo nuevo y joven. Esta serie es de ciencia ficción y está basada en una novela ciberpunk.

NETFLIX

Barry

El comediante Bill Hader protagoniza esta nueva comedia sobre un asesino a sueldo del Medio Oeste, que se muda a Los Ángeles para cumplir con un encargo, donde terminará siendo cobijado por unos actores.

HBO

Here and Now

Trata sobre una pareja con cuatro hijos, tres de ellos adoptados en Somalia, Vietnam y Colombia. El sutil equilibrio de esta familia multirracial se verá alterado cuando uno de ellos empiece a ver cosas paranormales.

HBO

Mute

Este thriller de ciencia ficción gira en torno a un barman mudo, quien inicia una búsqueda desesperada cuando desaparece su novia. Paul Rudd y Justin Theroux interpretan a dos cirujanos que son su única pista.

NETFLIX

The Good Cop

El intérprete Tony Danza, conocido por su participación en “Txi”, interpreta en esta nueva serie a un expolicía de Nueva York renegado que nunca respetó las reglas, y el cantautor y actor Josh Groban a su hijo, también policía y quien, a diferencia de su padre, suele respetar las normas.

NETFLIX

9-1-1

Esta nueva serie que se sumerge en la vida de los policías, paramédicos y bomberos que trabajan en emergencias y enfrentan situaciones límite con el afán de rescatar a los más necesitados. Llegará a su televisor de los creadores de “Glee”: Brad Falchuk y Ryan Murphy.

Fox