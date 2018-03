Un concierto de toma de posesión, criticado y en la mira de todos

Lee también

La gran brecha que existe entre el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y la comunidad de actores y artistas, demócratas en una aplastante mayoría, quedó patente a la hora de buscar cantantes que actuasen en la ceremonia de la toma de posesión del político republicano.A Trump le llovieron los rechazos. Declinaron la invitación conocidos grupos como los Beach Boys y the Dixie Chicks, además de la cantante británica Rebecca Ferguson, la leyenda del country Garth Brooks o el cantante de ópera italiano Andrea Bocelli, según recogen los medios.La cantante de Broadway Jennifer Holliday fue la primera en confirmar que actuaría, pero después cambió de opinión por las fuertes críticas recibidas.En la gala de bienvenida en las escaleras del Lincoln Memorial actuaron los cantantes Toby Keith y Lee Greenwood, así como los rockeros 3 Doors Down y The Piano Guys. Así como se esperaba, el presidente electo se dirigió al concierto inaugural convocado en las escalinatas del monumento al presidente Abraham Lincoln, uno de los lugares más icónicos de Washington D.C.La decisión de estos artistas ha generado tanta controversia que algunos de ellos se han visto obligados a defender su postura. "No pido perdón por actuar para nuestro país o nuestros militares", dijo en un comunicado Keith.En el desfile que se realizó con motivo de la asunción del poder participararon seis bandas militares que tuvieron programada una actuación de 90 minutos con música patriótica que sonó antes de la ceremonia de juramento.El honor de interpretar el himno nacional en la cremonia se le confió a la cantante de 16 años Jackie Evancho, que quedó segunda en "America's Got Talent" y que también cantó para el presidente Barack Obama. La cantante dijo que la han llamado traidora por asistir. "Tengo 16 años, no hago política", dijo.El evento, agregó, debería servir "para unir al país y los estadounidenses", agregó y reconoció además que muchos compatriotas siguen frustrados por el resultado de las elecciones presidenciales.En el concierto gratuito también participaron el coro mormón quienes fueron objeto de críticas. El coro The Mormon Tabernacle es parte de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y cuenta con 360 miembros, pero hubo un miembro que decidió renunciar antes que actuar en la ceremonia. El conjunto anteriormente actuó en las tomas de posesión de los presidentes Lyndon Johnson, Richard Nixon, Ronald Reagan, George H. W. Bush y George W. Bush.