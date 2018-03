Un día como hoy se grabó esta canción, ¿la recuerdas?

Lee también

Fue un 28 de enero pero de 1985, bajo el sello de Columbia Records. Las imágenes de la hambruna sufrida en el continente africano, principalmente en Etiopía, fueron el detonante para la creatividad de Lionel Richie y Michael Jackson, quienes se unieron para darle vida a uno de los grandes éxitos de los 80’s y una de las canciones con mayor impacto social en la historia.Se trata de “We Are The World”, tema que, realmente, se grabó bajo el nombre de “USA for Africa”, pero que por la frase más representativa del coro (“We are the world, we are the children”), pasó a conocerse popularmente de esa forma. Este éxito vendió un total de 800,000 copias en su primera edición y el 5 de abril de ese mismo año llegó a ser la número 1 en los listados de todo el mundo, manteniéndose en esa posición durante 4 semanas.La canción inicialmente fue pensada para que la interpretaran ambos compositores. Sin embargo, Columbia Records decidió que debería incluir a las principales figuras de la música de Estados Unidos de esa época, a fin de enviar un mensaje de unidad y apoyo a las víctimas de la crisis alimenticia de África. Es así como, ese 28 de enero, se reunieron los grandes músicos y cantantes de ese año como: Ray Charles, Kenny Rogers, Lionel Richie, Diana Ross, Michael Jackson, Tina Turner, Billy Joel, Stevie Wonder, Cyndi Lauper, Steve Perry, Bob Dylan, y Bruce Springsteen. En el coro, actuaron todos los componentes de The Jackson Five.La canción ganó los premios Grammy de Canción del año, Disco del año y tan sólo en EUA vendió 7,5 millones de copias. Posteriormente fue incluida en un álbum musical, llamado también We Are the World, que vendió más de 3 millones de copias. Además de la canción We Are the World, el álbum incluyó canciones de Prince (que había rechazado participar en la grabación), Bruce Springsteen, Tina Turner y otros artistas, así como la canción “Tears are not enough” fruto de una iniciativa similar en Canadá. Los beneficios conjuntos del sencillo, el álbum, el videoclip y Merchandising relacionado con la canción We Are the World superaron la cifra de $50 millones.Sin embargo, curiosamente, la iniciativa humanitaria de esta canción tuvo respuestas negativas por parte de otros artistas que no se hicieron presentes ni en la grabación, ni en una producción posterior. La mayoría de ellos excusó su ausencia por las giras mundiales que mantenían en ese momento a excepción de Prince, quien dijo que no se sentiría cómodo con tanta gente en el estudio de grabación. Los ausentes fueron: Madonna, Prince, Liza Minnelli, Ozzy Osbourne y Queen.