Un drama insaciable y controversial

La serie de Netflix ha causado gran polémica en las redes sociales. Y aún no se ha estrenado. "Insaciable" cuenta la historia de Patty, una adolescente con sobrepeso que sufre las burlas de sus compañeros del colegio, hasta que adelgaza durante unas vacaciones de verano.

Desde que salió el tráiler, el programa ha sido acusado de "avergonzar" a las personas con libras de más. Alrededor de 116,000 personas han firmado una petición en la plataforma Change.org para detener su lanzamiento, programado para el 10 de agosto en todo el mundo.

"Tenemos tiempo para evitar que esta serie sea lanzada y cause dudas devastadoras en la mente de jóvenes que pensarán que para ser felices y dignas necesitan perder peso", dice Florence Given, una ilustradora feminista quien comenzó la solicitud. No obstante, algunos usuarios en redes sociales defienden el show diciendo que se trata de una comedia negra.

Patty es interpretada por Debby Ryan, que usa un disfraz para parecer una persona con sobrepeso. Sus compañeros de la escuela la llaman "Fatty Patty" (Patty, la gordita). Durante una pelea, la joven recibe un puñetazo en la cara y pasa el verano con la mandíbula cerrada por unos alambres para curarse. Como resultado, pierde una cantidad significativa de peso. La adolescente regresa a la escuela y sorprende a sus compañeros con su nueva apariencia. Pero Patty se quiere vengar de aquellos que se habían burlado de ella.

Lauren Gussis, la creadora de la serie, dijo que la historia se basa en su propia experiencia. Confesó que se había sentido suicida a los 13 años y que había desarrollado desórdenes alimenticios.

La ilustradora que comenzó la petición en Change.org considera que "esta serie causará trastornos alimenticios y perpetuará la cosificación de la mujer". "Durante mucho tiempo, la sociedad les ha dicho a las mujeres que, para ser populares, tener amigos, ser deseables, debemos ser delgadas".

La actriz y activista de positivismo corporal Jameela Jamil ("The Good Place") también cuestionó el show. "Una adolescente deja de comer y pierde peso y luego, cuando ya es convencionalmente atractiva. Esto les dice a los niños que adelgacen para ganar", tuiteó.

Ryan, la actriz que interpreta a Patty, dijo que aceptó el papel porque le atrajo "la intención" (de la serie). "Espero que la gente vea el programa antes de emitir un juicio", manifestó.