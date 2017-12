Un enigma de voz magistral, Sia

Vocación

La cantante es hija de músicos. Y cuando se debatía sobre su futuro, su padre decidió apoyarla, pero le dio a escoger entre pagarle una cirugía para enmendar un diente malformado de su mandíbula o asistir a una escuela en Italia. Eligió esta última posibilidad y habla el idioma a la perfección.

Identidad

Sia Kate Isobelle Furler, su nombre real, decidió delegar su fama en Maddie Ziegler. La bailarina de 15 años que se ha encargado de poner rostro, cuerpo y alma a sus videoclips como en “Elastic Heart”. “Soy muy protectora con ella y mi objetivo es apoyarla”, dijo.

Nominaciones

En 2012, ganó su primera nominación a un Grammy por su colaboración en “Wild Ones” con Flo Rida. Como solista debutó en la 57 entrega de los premios Grammy, en 2015. Esa noche interpretó “Chandelier”.

Referencias

Sus composiciones están influenciadas por la música de Aretha Franklin y Stevie Wonder. Su voz es mezzosoprano lírica y aunque su timidez la mantuvo en bajo perfil mucho tiempo, fue descubierta cantando en un karaoke, mientras vivía en Italia. Después consiguió su primer contrato para grabar una canción con un DJ local. Lanzó su primer disco en 1997 y lo llamó “Only See”.

Cualidad

El sitio oficial de los Grammy la presenta como “una hábil compositora que escribe éxitos para artistas como Beyoncé, Katy Perry, Britney Spears, Kylie Minogue y Ne-Yo”. “Diamonds”, por ejemplo, la coescribió en 14 minutos. A este tema le dio voz Rihanna.

Fortaleza

Componer canciones se volvió su mejor terapia. A finales de los años noventa, su novio falleció en un accidente automovilístico. “Healing Is Difficult” es un material que lanzó en 2001 y contiene letras originales inspiradas en él y sus experiencias. El estilo que marcó al disco fue el jazz y R&B. “Taken For Granted” se mantuvo en las listas de popularidad todo un mes.

El rostro que a veces revela

Desde el 2014 oculta su cara y en entrevista con Ellen DeGeneres confesó que lo hace para tener “una vida normal”. “Ya sabes, para poder salir a comprar a comprar lo que quiera, ir a un restaurante y que nadie me vaya a seguir”.

Fan en el negocio

Christina Aguilera es jurado de “The Voice” y fan de Sia. Lo es tanto que solicitó de su ayuda y asesoría para elegir quiénes serían los que continuarían peleando por llegar a la final del concurso de canto. También compone para ella temas especiales.

Diferente

Una vez dijo a la revista Billboard que no se siente famosa. “Tengo una familia que amo. Esa es toda la familia que necesito”. Ha musicalizado series, películas y videojuegos. Es el caso de “Breathe Me”, del videojuego “Prince of Persia”, y “Kill and Run” para “El Gran Gatsby”.

Solidaria

Este mes creó su primer labial #VivaGlam de MAC con fines benéficos. Los fondos recaudados irán destinados a la AIDS Fund, que ayuda a personas con VIH/sida.