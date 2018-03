Un gigante llamado Chester Bennington

Por aquí pasó un gigante, una leyenda llamada Chester Bennington, que con gritos ensordecedores e incontable magia dentro del escenario conquistó a millones de amantes del nu metal (una mezcla entre hip-hop y rock) durante sus 18 años de trayectoria artística con la banda estadounidense Linkin Park. El artista estaría cumpliendo hoy 42 años; sin embargo, el pasado 20 de julio de 2017 decidió quitarse la vida en su residencia de Palos Verdes (California, Estados Unidos) y ponerle punto final a su brillante paso por los escenarios musicales.

Considerado por la revista Hit Parader como uno de los mejores vocalistas del metal de todos los tiempo, Chester logró lo que muy pocos consiguen durante su carrera: ser la voz de una generación y mantenerse en vigencia con los años. Para comprender su envidiable carrera hay que transportarse al 2000, año en que Linkin Park lanzó “Hybrid Theory”, su disco debut, e inmortalizó temas como “In The End”, “With You”, “Papercut”, “By Myself” y “Crawling”.

La mayoría de estas canciones exigían que Chester hiciera un esfuerzo extraordinario con su voz, que alcanzara notas muy altas, una receta que perfeccionó con el tiempo y dominó a su antojo. “Hay que relajar la voz, usar el diafragma y alcanzar la nota”, comentó el artista durante una entrevista con un medio internacional.

A ese disco le siguió “Meteora”, que vendió más de 20 millones de copias en el mundo y se caracterizó por ser más melódico que su antecesor. Con ella “Numb” se consagró como una de las canciones más queridas para los amantes de Linkin Park e, incluso, consiguió que el rapero Jay-Z le pusiera sus ojos para hacer un remix.

En 2007, la banda vuelve a generar ruido con “Minutes to Midnight” y en 2010, con influencias más electrónicas, sale “A Thousand Suns”. Dos años más tarde llegaría “Living Things” y en 2014 se estrenaría “The Hunting Party”, su sexto disco.

Para 2016, Chester ya había conseguido todo lo que había querido. En su currículo aparecían dos premios Grammy, un Billboard Music Awards, varios premios Echo y muchos premios MTV. No obstante, no estaba satisfechos; por ello, lanzaron “One More Light”, un disco que los embarcó en una gira mundial y que quedó inconclusa tras la muerte del cantante.

Al igual que sus últimos tres álbumes, en este la agrupación californiana conservaba los sonidos pop-rock y electro-pop. Ese disco coronó la carrera de Chester y transportó a un suspiro eterno a sus seguidores.

Otros proyectos musicales

Chester incursionó dentro de la industria musical con la banda Grey Daze. Aunque la mayor parte de seguidores lo conocen por Linkin Park, el artista también fundó la banda Dead By Sunrise en 2005 junto a los guitarristas Ryan Shuck y Amir Derakh, el bajista Brandon Belsky, el baterista Elias Andra y el tecladista Anthony “Fu” Valcic. El trabajo que desempeñaron juntos se consolidó en 2009 dentro su disco debut: “Out of Ashes”. Asimismo, en 2014, Bennington y otros músicos compusieron la banda sonora para la película “Mall: A Day to Kill”.

Además, con el artista mexicano Carlos Santana grabó un increíble remix de la canción “Riders On The Storm” (el tema original es de The Doors).