Un nuevo mundo llega con "Los Anillos de Poder"

"Stranger Things", "Squid Game", "Game of Thrones", "The Handmaid's Tale" y "The Mandalorian" son algunas de las series que tras su estreno lograron un éxito sin precedentes y establecieron algunos récords. Ahora "El Señor de los Anillos: los Anillos de Poder", de Amazon Prime Video, busca convertirse en una más de las series insignias de las plataformas de streaming y que podría transformarse en todo un fenómeno global, como lo ha sido el reciente estreno de "House of the Dragon" de HBO.

Ambientada en la Segunda Edad de la Tierra Media, este drama épico se desarrolla miles de años antes de los eventos de las trilogías de "El hobbit" y "El señor de los anillos", películas basadas en las novelas homónimas del escritor británico J.R.R. Tolkien.

"Los Anillos de Poder" une todas las historias principales del universo fantástico de Tolkien: la forja de los anillos, el ascenso del Señor Oscuro Sauron, la historia épica de Númenor y la Última Alianza de Elfos y Hombres, que se desarrollarán durante la trama de su primera temporada.

Los directores

Los primeros dos episodios de “Los Anillos de Poder” estarán dirigidos por el español Juan Antonio Bayona, destacado director de las películas “El orfanato”, “Lo imposible” y “Jurassic World: El reino caído”, y ganador de tres premios Goya. Luego le seguirán el director chino-británico Wayne Che Yip (“Doctor Who”), y la directora sueco-francesa Charlotte Brandström (“The Witcher”).

Considerada la serie de televisión más cara jamás realizada en la historia con un presupuesto estimado de mil millones de dólares, "Los Anillos de Poder" está creada por los showrunners J.D. Payne y Patrick McKay, y producida por Amazon Studios, en colaboración con Tolkien Estate, HarperCollins y New Line Cinema.

J.R.R. Tolkien

John Ronald Reuel Tolkien, citado como J. R. R. Tolkien, fue un escritor británico, lingüista y profesor universitario, conocido principalmente por ser el autor de las novelas clásicas de fantasía heroica “El Señor de los Anillos”, “El hobbit” y “El Silmarillion”; que tras sus publicaciones se convirtió en referente del género literario de fantasía y de la cultura popular con la adaptación de sus obras al cine.

La serie cuenta con un reparto de actores casi desconocidos y que apuesta por personajes de la Tierra Media que se desconocían hasta ahora. Entre los personajes que tendrán un papel clave estarán Galadriel y Elrond en su versión joven. Robert Aramayo interpretará a Elrond, el medio elfo que personificó antes Hugo Weaving en la trilogía; y Moryfdd Clark se transformará en Galadriel, papel que hizo Cate Blanchett.

Otros dos nombres del universo de Tolkien que se suman son: Owain Arthur quien será Durin IV, príncipe enano de Khazad-dûm; y la actriz afroamericana Sophia Nomvete como la princesa enana Disa, hermana de Thorin II Escudo de Roble.