Un recuerdo feliz y al desnudo

Dos vampiros de la ficción cayeron en las redes del amor y

recibieron a su primogénita en julio del año pasado. La actriz y modelo Nikki Reed se convertió en madre junto a Ian Somerhalder, estrella de la serie “Diario de vampiro”.

El enamorado papá registró el embarazo con su cámara fotográfica, con el propósito de crear un álbum familiar y una de estas fotografías especiales salió a la luz recientemente con motivo de los famosos “throwback”. Una barriguita bastante pronunciada y al desnudo fue publicada en Instagram. “2017, me cambiaste para siempre”, escribió la actriz de 29 años en la imagen inédita captada por su pareja. “(Ian), me hiciste entender lo que significa ser humano.

Me hiciste mamá. Me convertiste en creyente de un amor con el que nunca soñé…”, continuó. Los intérpretes se casaron en abril de 2015 y anunciaron en mayo que se convertirían en padres con una hermosa foto de Somerhalder besando el vientre de su amada. En julio del 2017, recibieron a su primogénita. “En mis 38 años en esta tierra nunca he experimentado algo más poderoso y hermoso como esto... No puedo pensar en nada más”, dijo él.