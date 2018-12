Un romance que entrecruza vidas

Dan Fogelman es conocido por proyectos como la serie "This is Us", de la cual es creador, y las película "Cars" (2006) o "Crazy, Stupid, Love" (2011), de las cuales fue guionista. Como director solo tiene tres proyectos en su filmografía: el cortometraje "Shit Happens", y las películas "Danny Collins" y "La vida misma", que se estrena hoy en el país.

Se trata de un drama romántico. En el centro de la historia está una joven pareja de Nueva York. Su romance desde su época de estudiantes hasta el matrimonio y el nacimiento de su primer bebé son un viaje lleno de giros inesperados que generan ecos que llegan hasta otro continente y atraviesan vidas.

En esta travesía varios personajes se entrecruzan a lo largo de diferentes épocas y de distintos espacios. Varias tragedias irán dando forma al desarrollo de la historia.

Los encargados de encabezar el elenco son Oscar Isaacs y Olivia Wilde, quienes dan vida a Will y Abby, respectivamente. También destaca en el largometraje la participación de Antonio Banderas, quien da vida al Sr. Saccione.

La cinta tuvo su estreno en la tercera jornada del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) de este año, fecha en que también se presentaron las cintas "Viudas" y "Todos lo saben", ambas ya estrenadas en El Salvador.

Hay muchas expectativas entorno a este proyecto, ya que su guion apareció en una lista de los mejores textos sin producir en 2016.

Una de las curiosidades de la cinta es que mientras Fogelman la escribía escuchó el álbum de Bob Dylan "Time Out of Mind", particularmente la canción "Love Sick", que por cierto abre el filme. El amor y cómo lidiar con la melancolía, que se encuentran en el disco, también marcaron la cinta "La vida misma".