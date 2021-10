Una bolita en la axila fue lo que llevó a la conductora mexicana Verónica Toussaint a detectar el cáncer de mama

La conductora de televisión mexicana Verónica Toussaint contó detalles sobre lo que le permitió descubrir en una etapa temprana el cáncer de mama que le aqueja.

La también actriz reveló la semana pasada la lucha que lleva contra el cáncer para concientizar a las mujeres de la importancia del autoexamen de mama en el mes dedicado a esta visibilizar esta temática.

La primer señal de alerta fue detectar una bolita que comenzó a crecer en la axila, contó en televisión. Lo primero que se realizó fue una mastografía (o mamografía) que no reveló anomalías y estuvo en observación porque también valoraron que podría tratarse de una reacción de inflamación de ganglios por la reciente vacuna contra el covid-19 que se había aplicado.

Sin embargo, la bolita no desapareció y Toussaint decidió someterse a más estudios. "Seguía creciendo, me mandaron medicamento y no se desinflamó, así que no dejé que pasaran los tres meses y me hice otro estudio, de inmediato fui con el ginecólogo, me hicieron la biopsia y la enviaron a patología, lo que arrojó fue cáncer", contó Toussaint, según el periódico mexicano El Universal.

La conductora comenzó quimioterapias hace un mes y fue sometida a una cirugía para administrarle la quimioterapia, relató. Destaca que la vida saludable que ha llevado será un punto importante para iniciar fuerte el proceso.

Además, señala que intenta mantener una actitud positiva pues cree que esta influye en la recuperación. "“Siempre he creído que la risa sana en muchos niveles a veces es justo lo que necesitamos, también se dice que el humor es la tragedia más tiempo, entonces sí hay periodos oscuros que cuando pasa el tiempo suficiente ya te está muriendo de la risa; desde el día uno ando haciendo chistes oscurísimos al respecto, lo cual me ayuda a mí y a la gente que me rodea y conoce”, dijo.