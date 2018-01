Una denuncia de acoso sexual acabó con Los Años Maravillosos

En el marco de la celebración de los 30 años del estreno de "Los años maravillosos" ("The Wonder Years"), Alley Mills, actriz que interpretó a Norma Arnold en la ficción, reveló que fue una denuncia de acoso sexual contra dos de sus estrellas juveniles lo que aceleró el final de la historia.

En declaraciones brindadas a Yahoo News, Alley Mills, hoy de 66 años, recordó que en 1993 Monique Long, una ex diseñadora de vestuario que integraba la producción, acusó a Jason Harvey, de entonces 20 años, y Fred Savage, de entonces 16 años, de acosarla durante el tiempo que trabajó en el programa.

Según lo dicho por la mujer, Fred Savage, quien interpretaba a Kevin Arnold, y Jason Harvey, quien le daba vida a Wayne Arnold, la incomodaban físicamente y verbalmente, lo que le impedía hacer su labor correctamente y originó su posterior despido.

En su momento, explicó Yahoo News en su artículo, los voceros de "Los años maravillosos" negaron la denuncia, aunque ahora se sabe que tanto los acusados como los productores de la serie y los padres de Fred Savage fueron testigos en el caso.

CAMINO HACIA EL FINAL

Alley Mills aseguró que al principio pensó que lo de la denuncia era una broma, pero luego se dio cuenta que, tras ello, nadie estaba seguro de la continuidad de la serie en TV.

Alley Mills

"Cuando grabamos el final de la serie nadie estaba seguro de si a 'Los años maravillosos' le iban o no a renovar", declaró Mills. "Y eso fue a causa de esta completamente ridícula denuncia de acoso sexual contra Fred Savage, que es la persona más inofensiva y dulce que jamás camino sobre la faz de la Tierra", continuó la actriz.

Alley Mills explicó que, cuando se entabló la demanda, se les prohibió a los miembros del elenco de la serie referirse al tema, lo que a ella le causó molestia en su momento.

"Yo tenía ganas de gritar en TV: ¡Esto es ridículo! (...) Pensé que la demanda era una gran broma y acabaría pronto (...) Pero es un poco como lo que ocurre ahora. Algunas personas inocentes pueden verse envueltas en situaciones parecidas. Es un tema espinoso. Lo que la chica decía no era verdad. Ella estuvo encargada de mi vestuario, y no me importa si está oyendo esto. Sé que no debería estar contándolo, pero ya ocurrió hace mucho tiempo y debe terminar ahora".

"Yo tenía ganas de gritar en TV: ¡Esto es ridículo! (...) Pensé que la demanda era una gran broma y acabaría pronto (...) Pero es un poco como lo que ocurre ahora. Algunas personas inocentes pueden verse envueltas en situaciones parecidas. Es un tema espinoso. Lo que la chica decía no era verdad. Ella estuvo encargada de mi vestuario, y no me importa si está oyendo esto. Sé que no debería estar contándolo, pero ya ocurrió hace mucho tiempo y debe terminar ahora", declaró.

ACUERDO FINAL

El caso culminó con un acuerdo extrajudicial no divulgado que, de acuerdo a Alley Mills, fue arreglado por la cadena ABC. "No fue correcto lo que hicieron. No debieron pagarle. Querían evitar el escándalo o algo así, pero los hizo parecer culpables. Tú no le pagas a alguien cuando no ha habido crimen, tú simplemente despides a la chica", afirmó la actriz.