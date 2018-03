Una diva clásica y camaleónica

Lee también

Glenn Close no se anda con rodeos. Ahora es “una mujer de una cierta, cierta edad”, así lo dijo al New York Magazine, en vísperas de su 70 cumpleaños. Por eso, encaja a la perfección en la piel de Norma Desmond de “Sunset Boulevard”, que definió como “uno de los grandes personajes jamás escritos”.El papel de esta decadente diva que ahora interpreta sobre las tablas de Broadway supone un reencuentro con el personaje, al que ya dio vida hace 22 años, en el aplaudido musical de Andrew Lloyd Webber, que le valió un Tony. En estas dos décadas, la estrella no ha perdido un ápice de su magnetismo, su potente voz y su garra: su regreso a la meca neoyorquina del teatro, el pasado febrero, fue celebrado como triunfal.Y es que como contó en 2011, si tiene que elegir, “definitivamente” prefiere el teatro. “Tener al público en frente es muy emocionante, esas noches en las que conectas con la audiencia estás en lo más alto, es escalofriante”, declaró.En el clásico de Billy Wilder de 1950, Desmond era una estrella caída en el olvido que anhela su gran regreso a Hollywood. Nada que ver con la Glenn Close actual, que pese a las muchas canas que pueblan su melena no para de ponerse ante las cámaras. Recientemente se la vio en el thriller de terror “The Girl with All the Gifts” y en breve regresa con la continuación de “Guardianes de la galaxia Vol. 2” como la jefa de la policía espacial Nova Prime.Además, este año estrenará también la adaptación de la novela de Agatha Christie “Crooked House”. Close debutó en la gran pantalla en 1982, en la adaptación del clásico de John Irving “El mundo según Garp”. Brilló como la seductora y aterradora Alex Forrest de “Atracción fatal” y como la maquiavélica marquesa de Merteuil en “Dangerous Liaisons”, pero también como la despiadada Cruella de Vil en “101 dálmatas”.En 2008, su interpretación de la serie de televisión “Damages” le valió el Globo de Oro. El Óscar, sin embargo, se le ha escapado hasta ahora. Cuando en 2012 fue nominada por hacerse pasar por hombre en “Albert Nobbs” era la ya sexta vez que acariciaba la estatuilla, pero al final en esa ocasión el hombrecillo dorado fue para Meryl Streep, por “La dama de hierro”. Dirigido por Rodrigo García, aquel drama enmarcado en la Irlanda del siglo XIX era para la actriz mucho más que un papel, pues también se implicó en el guion y la producción. También su papel de amante de un casado Michael Douglas en el thriller psicológico “Atracción fatal” le valió una nominación, además de desatar un caluroso debate sobre la mujer, el sexo y la fidelidad.