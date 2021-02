Una nueva generación de estrellas

A lo largo de los años hemos visto crecer profesionalmente a muchas actrices que poco a poco se posicionaron como un referente dentro de la industria cinematográfica.

Nombres como la galardonada Helena Bonham Carter, "El club de la pelea" y "Alicia a través del espejo"; Angelina Jolie, "Malefica"; Meryl Streep, "La dama de hierro"; Natalie Portman, "El cisne negro"; y Kate Winslet, "Titanic", son un claro ejemplo de cómo han llegado a la cúspide de su carrera gracias a la calidad de sus trabajos, honrado la fama la les precede a cada una de ellas.

Sin embargo, los tiempos van cambiando y surgen nuevos talentos que buscan, al igual que las estrellas anteriormente mencionadas, un espacio para destacar y abrirse camino en la industria del cine y la televisión.

Este es un pequeño listado de las actrices de la nueva generación que deberías conocer, la mayoría menores de 25 años, que a su corta edad ya han acumulado muchos filmes y se han ganado el apoyo y reconocimiento tanto de las audiencias como de los profesionales del cine gracias a su talento.

Millie Bobby Brown

Es una actriz y modelo británica de 16 años, quien saltó a la fama por su papel en la serie de Netflix “Stranger Things”. En la producción de suspenso que se estrenó en el 2016, Millie interpreta a Once, una niña con poderes psíquicos. Su trabajo en el cine inició con su interpretación de Maddison Russell, en Godzilla: King of the Monsters, en 2019. Además, trabajó con Helena Boham Carter en “Enola Holmes”, otra producción de Netflix. A su corta edad ha sido galardonada con el Premio Saturn amejor actriz joven en una serie de televisión, y fue nominada a los Premios Emmy y al Sindicato de Actores de Cine (SAG, por sus siglas en inglés). Seguramente tendremos más producciones de la estrella.

Maisie Williams

Su papel debut la llevó al estrellato,Arya Stark, uno de los personajes principales de la aclamada serie de ficción de HBO “Juego de Tronos”, con la que ganó un premio a la mejor actriz de reparto en un drama. Con 23 años,la actriz se posiciona como una de las más reconocidas a nivel internacional, logrando acumular muchas nominaciones y galardones a lo largo de su carrera. La estrella también participó en la serie británica “Doctor Who”, en donde encarnó a Ashildr. Finalmente su debut cinematográfico lo hizo en la película de misterio “The Falling”, en 2014, que le mereció el premio London Film Critics' Circle en la categoría de actuación del año a joven británica.

Anya Taylor Joy

Es la protagonista de la famosa serie de Netflix “Gambito de dama”, en donde se convierte en una huérfana prodigio del ajedrez. Sin embargo, no solamente ha participado en series, ya que su trabajo ha trascendido al cine con la interpretación de Casey Cooke en la película de “Fragmentados”, una cinta con muy buenas críticas. Además suma a su currículo “La bruja”, “Los nuevos mutantes”, “Emma”, “Morgan”, “Secretos ocultos”, y muchas cintas más.

Saoirse Ronan

A sus 26 años es considerada una de las mejores actrices de su generación, ha sido nominada 4 veces a los premios Oscar, además de las nominaciones a Premios BAFTA, los Premios del Sindicato de Actores y los Premios de la Crítica Cinematográfica. Uno de sus mayores logros ha sido el obtener el Globo de Oro a la mejor actriz principal por su trabajo en “Lady Bird”, una cinta estrenada en el 2017.

Claudia Jessie

Es una actriz de origen inglesa conocida por su gran variedad de actuaciones para televisión que iniciaron en 2012. Participó en telenovela británica “Doctors”, en las series “Misterio en Anubis” y “Galerias Paradise”, ambas en 2013; “ ¡Llama a la comadrona!”, en 2016; “Doctor Who”, en 2018; y su más reciente trabajo en Netflix “Los Bridgerton”, en donde interpreta a Eloise, una chica que rechaza la idea de un matrimonio arreglado.

Sophia Lillis

En su trayectoria destacan dos producciones que han sido aclamadas tanto por la audiencia como por la crítica especializada: la película “It”, una adaptación del famoso libro del escritor Stephen King y “Esta mierda me supera”, una serie de Netflix. Además, fue seleccionada para participar en la miniserie de HBO “Sharp Objects”, un thiller psicológico, donde interpretó a la versión joven de Camille Preaker. Lillis es una joven que desde los 7 años inició en el mundo de la actuación tomando clases en una prestigiosa escuela en Estados Unidos. Con 18 años, es una de las jóvenes más prometedoras de la industria.

Ella Purnell

Seguramente su rostro se te hace familiar, y es que la actriz británica es conocida por interpretar diferentes papeles en las producciones de “Never Let Me Go”, en 2010; “Intruders” (2011); “Kick-Ass 2” (2013); “Malefica” (2014); y “El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares” (2016), en donde estuvo con el galardonado director Tim Burton. También participó en la cinta “La leyenda de Trazán”, en donde interpretó a la versión joven de Jane Porter, la novia de Tarzán. En cuanto a la televisión ha trabajado en las miniseries “Ordeal by Innocence” y “Belgravia”; además de la película “Cyberbully”, estrenada en 2015.

Zendaya Stoermer

Es una actriz, cantante, y modelo estadounidense que inició su carrera en la serie de Disney Channel “Shake It Up”, una producción que narra la historia de dos jóvenes que desean convertirse en bailarinas. Su primer papel cinematográfico llegó gracias a Disney para la película “Frenemies”, en 2012, en donde trabajó junto con Bella Thorne y Stefanie Scott. También fue parte del elenco de “Spider-Man: Homecoming”; “Duck Duck Goose”; “Smallfoot”, y muchas más. En un futuro, veremos a la estrella en la secuela “Spider-Man: Far From Home”, que aún no tiene título. El año pasado, la chica Disney triunfó en premios Emmy, llevándose a casa el premio a mejor intérprete femenina de drama.