Una quincena de canciones fueron consideradas "porno"

La Comisión de Radiodifusión de la provincia indonesia de Java (KPID Jabar) señaló como pornográficas a una quincena de canciones de pop y rock occidental, por lo que recomienda su difusión restringida en horario de 10:00 p. m. a 3:00 a. m.

Entre las canciones, destacan éxitos planetarios como "Shape of You" de Ed Sheeran, que acumula más de dos mil millones de reproducciones en Spotify sin que nadie haya dicho nada.

Otras canciones señaladas por las autoridades son "Love Me Harder" de Ariana Grande, "That's What I Like" y "Versace on the Floor" de Bruno Mars, "Mr. Brightside" de The Killers, "Makes Me Wonder" de Maroon 5, "Your Song" de Rita Ora, "Fuck It" de Eamon y "Plot Twist" de Marc E. Bassy.

Completan la lista "Dusk Till Dawn" y "Let Me" de Zayn Malik, "Sangria Wine" y "Bad Things" de Camila Cabello, "Overdose" de Chris Brown, "Midsummer Madness" de 88rising, "Wild Thoughts" de DJ Khaled feat Rihanna y "Till it Hurts" de Yellow Claw.

Por ahora, la Comisión de Radiodifusión de la provincia de Java recalca que esta lista es una guía de recomendación y no una regulación, a pesar de lo cual no descartan sanciones para radios y TV en caso de programarlas.

Las autoridades, además, explican esta decisión por entender que las letras de las canciones "contienen pornografía, asociación pornográfica y obscenidad", reza el comunicado.