“Una sola vez le falté al respeto a la señora y se lo mereció”: Enrique Guzmán acepta haber agredido a Silvia Pinal

La vida de Enrique Guzmán y Silvia Pinal, padres de la cantante Alejandra Guzmán, siempre se vio marcada por el escándalo y las situaciones extremas. A varios años de finalizada su relación, el cantante y actor mexicano ha revelado que, efectivamente, agredió a su entonces esposa, la también actriz y cantante, en al menos una ocasión, asegurando que “se lo merecía”.

En una serie de publicaciones en su cuenta de Twitter, Guzmán señala cómo agredió una vez a Pinal, en una situación que, a su juicio personal, “se lo merecía”. “Una sola vez le falté al respeto a la señora y, ¿saben qué?, se lo mereció. ¡Yo no le he faltado al respeto a ninguna señora, ¡Jamás!, menos esa noche a la señora. Seguramente se me hará fama de ‘golpeador’, después de 50 años lo tendré que aceptar”, dijo Guzmán a través de su cuenta de Twitter.

Una sola vez le falte el respeto a la Sra. y saben que???? se lo mereció. — Enrique Guzmán (@enriqueguzman) 23 de mayo de 2018

Estos comentarios llegaron luego que la productora Carla Estrada confirmara en “Ventaneando”, uno de los programas del espectáculo de mayor rating en México, que en la serie biográfica de Silvia Pinal revelarán los maltratos que sufrió a manos de Guzmán, durante el período en que fueron pareja.

Sin embargo, Enrique Guzmán agregó: “¿Y los de ella a mí!? (maltratos) A poco creen que se quedó tan tranquila ja ja ja. Dos pistoleros del ministro de gobernación, enviados por Mario Moya Palencia, se encargaron de pasearme por la ciudad, no para acariciarme precisamente”.

Después de 50 años voy a hablar claro de lo que sucedió después de mi salida de la casa de Sylvia! — Enrique Guzmán (@enriqueguzman) 23 de mayo de 2018

“Estás trabajando en el Blanquita y me llama la susodicha para hacer las paces, bajándome del coche dos pistoleros enviados por Mario Moya Palencia (gobernación), me subieron a mi coche y el paseo fue de tres horas, ya se imaginarán”. “¿Que en México no se pueden llevar a tus hijos durante la separación? Jajaja, los míos fueron hasta Italia!”, finaliza sus publicaciones.

Seguramente se me hará fama de "golpeador" después de 50 años lo tendré que aceptar! — Enrique Guzmán (@enriqueguzman) 23 de mayo de 2018