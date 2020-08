Una voz desde el silencio

Warner Bros. acaba de lanzar el primer tráiler de "Judas and the Black Messiah" y no ha provocado más que activar la cuenta regresiva para su estreno. El cineasta Ryan Coogler ("Pantera Negra" de Marvel) ha sido el encargado de producir esta historia que retoma hechos reales y narra el asesinato del líder y activista Fred Hampton. El joven de 21 años fue asesinado en 1969 por el FBI durante una redada con la Oficina del Fiscal del Estado del Condado de Cook, junto con el Departamento de Policía de Chicago y la Oficina Federal de Investigaciones, él se encontraba dormido en su cama.

La cinta "Judas and the Black Messiah" ilustra cuando un joven, carismático y activista Fred se convirtió en Presidente del partido de los Pantera Negra en Illinois, quienes peleaban por la libertad y el poder para determinar un destino favorable hacia los afroamericanos.

Conspiración y poder

Fred Hampton en efecto estaba inspirando a una generación a levantarse y no retroceder a la opresión, lo que lo puso directamente en la línea de fuego entre gobierno, el FBI y la policía de Chicago. Pero para destruir la revolución, tenían que hacerlo tanto desde fuera… como desde dentro. El FBI le ofrece a William O'Neal un trato de cara a la cárcel: si se infiltra en las Panteras Negras y proporciona información sobre Hampton, saldrá libre. O'Neal acepta el trato.

Ahora que O'Neal se ha convertido en un compañero de armas del Partido Pantera Negra, vive con el temor de que su traición sea descubierta incluso mientras asciende en las filas. Pero a medida que lo atrae el ardiente mensaje de Hampton, O'Neal no puede escapar de la trayectoria mortal de su traición final.

Aunque su vida fue truncada, el impacto de Fred Hampton ha seguido resonando. El gobierno vio a las Panteras Negras como una amenaza militante al status quo y vendió esa mentira a un público asustado en una época de creciente malestar civil. Pero la percepción de los Panteras no era la realidad. En el interior de las ciudades de todo Estados Unidos, estaban proporcionando desayunos gratuitos para niños, servicios legales, clínicas médicas e investigación sobre la anemia de células falciformes y educación política. Y fu Fred en Chicago, quien, reconociendo el poder de la unidad multicultural por una causa común, creó la Coalición arcoíris uniendo así fuerzas con otros pueblos oprimidos de la ciudad para luchar por la igualdad y el empoderamiento político, detalla en un comunicado la compañía distribuidora.

"Judas and the Black Messiah" es coescrita y dirigida por Shaka King y se aleja de la ficción para mostrar los hechos reales. "Nunca había estado en esta posición. La actitud de la audiencia está muy en sintonía con el mensaje que tratamos de transmitir", explicó Shaka King sobre esta producción que supone su debút en los largometrajes.

"El sistema y sus constantes ataques sobre la población negra siguen existiendo", reflexionó Coogler. "Seguimos luchando la misma lucha, en contra de los mismos monstruos, en contra del mismo sistema", agregó.

Sumergirse en un retrato tan crudo como el de Hampton supuso también un reto profesional para el elenco conformado por el nominado al premio Oscar Daniel Kaluuya como Fred Hampton y LaKeith Stanfield, como William O’Neal.