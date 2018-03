Unen sus voces por Teletón

Lee también

Un grupo de artistas internacionales demostró su talento en el escenario del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) ayer durante la inauguración de la Teletón 2017. Ellos aprovecharon su participación para invitar a la población salvadoreña a que done a la causa, que pretende brindar sostenibilidad a tres centros de rehabilitación.Además, Los Rabanes se mostraron contentos por la confianza y cariño del público salvadoreño. “Somos pueblos vecinos, somos pueblos que nos queremos mucho. En los 20 años que cumplimos de trayectoria artística hemos estado pendientes de lo que pasa en el país, además hay muchos salvadoreños que nos escriben por las redes sociales. Hicimos prácticamente lo imposible para salir del carnaval de Panamá y estar en Teletón 2017, con todo nuestro querido pueblo de El Salvador”, dijeron.Este sentir también lo compartieron los artistas Danny Fornaris, Pee Wee, Cuarto Contacto, Pasabordo, Julión Álvarez, Mi Stereo (ex Kumbia Kings) y Yordi Rosado, quienes desde tempranas horas estaban preparados para deleitar al público con sus voces y con muchos temas nuevos.La agrupación ranchera Julión Álvarez (que también ha participado en la Teletón en México) comentó sentirse nerviosa antes del evento; sin embargo, durante su presentación en CIFCO se robó la noche con sus melodías. “Uno sabe que la rehabilitación es bien difícil cuando no hay posibilidades. Invitamos a la gente que ponga su mano en la conciencia y apoye la Teletón”, dijeron. La meta de este año es llegar a $1,875,735+1.