Universal Music advierte posible plagio en “Toy”, ganadora de Eurovisión

La discográfica Universal Music Group ha advertido a los creadores de “Toy”, la canción que le valió el triunfo a la israelí Netta Barzilai este año en Eurovisión, que el pegadizo tema podría ser un plagio de uno de la banda estadounidense White Stripes.

Los compositores Doron Medalie y Stav Beger According recibieron hace dos semanas una carta de Universal que avisaba de una presunta infracción de los derechos de autor debido al supuesto parecido entre la canción israelí y el conocido éxito “Seven Nation Army”, publicado en 2003, y que ahora ha tomado más fuerza por el Mundial de Fútbol de Rusia.

“No se ha recibido ninguna demanda legal, solo una carta preliminar de clarificación sobre el asunto”, dijo el agente de Barzilai.

Sobre la situación, la cantante dijo: “Muchas cosas suenan igual en la música, pero no es el caso. No tiene base (la acusación de plagio)”, ante su actuación en el marco des del Orgullo 2018.

Según las normas de Eurovisión, los temas que participan en el concurso deben ser originales.

Si se probara el plagio, la canción podría quedar descalificada y el festival no se celebraría en Israel, pero por el momento la Corporación de Radiodifusión Pública del país no ha sido notificada de ninguna infracción y sigue con los preparativos para celebrar la próxima edición, que aún no tiene ciudad sede.