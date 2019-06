"Uno se quiebra y llora con ‘La batalla del volcán’"

"La batalla del volcán", película sobre la ofensiva "Hasta el tope" (1989), se exhibe en El Salvador por sexta semana consecutiva y ha generado gran aceptación entre el público. Desde México, su director, Julio López, habló con LA PRENSA GRÁFICA para descifrar por qué ese enganche de la gente con el filme y revelar más de su producción.

¿Por qué elegiste este tramo de la guerra de El Salvador?

Al principio, yo quería hacer un documental sobre la violencia actual, pero me sentía incapaz de retratarla y para mí era incomprensible el porqué habíamos llegado a estos niveles de descomposición social actuales. Entonces me di cuenta de que necesitábamos primero entender de dónde venía la violencia de hoy y era inevitable ir a la guerra.

Investigando me doy cuenta de que el tema que más me intrigaba era la ofensiva final, primero porque ocurrió en la misma ciudad en la que yo crecí desde mi última infancia (San Salvador) y no me podía imaginar cómo había sido una guerra ahí; y dije que, si haría algo sobre la guerra me enfocaría en eso... Casi siempre la información se queda en el asesinato de los Jesuitas, pero se olvida de todo lo demás que pasó.

Sabía que la ofensiva había sido decisiva en el final de la guerra, pero no sabía por qué, costaba mucho cómo encontrar ese tipo de análisis y decidí que yo podía hacer mi aporte como cineasta hacia la memoria.

¿Esta película es cruel?

Las guerras siempre son crueles. Sin embargo, yo creo que en la misma medida, la guerra siempre saca lo mejor y lo más oscuro de la humanidad de las personas. Hay tramos de la película donde se cuentan cosas muy crueles, pero también momentos muy heroicos, de un enorme humanismo y eso es como las dos caras de la moneda de lo que puede ser combatir y más de sus características. Hay tramos muy difíciles en la película, pero teníamos que acercarnos a esos tramos si queríamos hacer una película lo más cercana posible a la intensidad de vivir una batalla y una guerra civil, pero siempre vigilantes y conscientes de mantener en alto la memoria y el respeto de quienes nos dieron sus testimonios.

¿Qué has notado en los espectadores durante la exhibición?

Lo que nosotros vivimos en el rodaje de la película es exactamente lo que vive el espectador. En esos momentos uno se quiebra, uno llora, uno siente que está sacando todas esas emociones guardadas. Para nosotros fue vivir la película de la misma forma (que los espectadores), aunque con mayor intensidad (durante la filmación). Creo que lo que nunca pude ver es que nosotros íbamos a lograr transmitir esa búsqueda de respuestas de forma tan literal a la gente.

¿Qué tipo de respuestas obtuvieron durante la filmación?

Nos dimos cuenta de un montón de cosas que antes no habíamos externado, que tiene que ver con las heridas que la guerra le dejó a tu familia, a ti. De cómo nos hemos enfrascado en unas discusiones de odio que ya no van... Al final fue una aventura emocional con todos los personajes y para nosotros y lo está siendo ahora para el público.

¿Cómo tejes la telaraña de su argumento?

Fue poco más de tres años. Consistió en dos grandes procesos de investigación. Por un lado encontrar toda la información que se hubiera publicado sobre la ofensiva del 89 en toda la prensa, fotos y videos (radio casi no hay) y luego todos los textos académicos y testimoniales que creo que encontramos todo lo que se ha publicado. Lo que nos dio fue la base de lo que mostramos.

Por otro lado, como todavía no ha habido una cronología de la ofensiva (ahora está el libro de René Ayala que se llama "El silencio de la batalla"), entonces nosotros fuimos construyendo la historia de la ofensiva con testimonios desde cero y entrevistamos a un aproximado de 100 personas que vivieron esta ofensiva, entre combatientes de ambos bandos y civiles.

Yo hice una cronología de los hechos y luego el libro de René Ayala me ayudó también para terminar de redondear esa labor de investigación y fue como construí un rompecabezas con anécdotas de todas las personas.

Durante la película, lograste que algunos de los documentados en videos históricos, también estén presentes en la actualidad...

Esa fue una de las características de las personas que nosotros sabíamos que estaban en el material de archivo y, afortunadamente logramos encontrar algunas de ellas en el presente, otras no las encontramos por diferentes razones.

¿Cuáles son tus intenciones con esta película?

Dos muy claras a nivel narrativo. Que la historia la contaran solo personajes anónimos, gente de trinchera, de primera fila, que se vieron involucrados en las batallas y no darle voz en el presente a los líderes de ninguno de los bandos; y por otro lado, contarlo en orden cronológico, porque yo sabía que esto no se había contado nunca, que este iba a ser el primer trabajo sistemático del cine y de muchas otras ramas, tenía que contar del día 1 al día 30. Ahora tenemos una multiplicidad de voces, bandos participando y recordando, esto pone una primera piedra a partir de la cual se podría hacer un montón de trabajos más.

¿Te deja la sensación la película que el país está para otra guerra?

El contexto de esta guerra es un capítulo que está cerrado en la historia de El Salvador y de la historia de la humanidad. Estuvo inmerso en la guerra fría, en la segunda mitad del siglo XX a nivel internacional, se dio con las características biológicas, sociales, políticas y económicas. Ese contexto no va a volver a ocurrir, lo cual no quiere decir que la conflictividad social siga presente con el mismo esfuerzo, intensidad y brutalidad. Ahora es un país absolutamente diferente, son otros los actores... No quiere decir que no vivamos con los mismos conflictos. En El Salvador es grave porque los niveles de violencia nunca se han reducido, no nos hemos dado la tarea de atajar de tajo esa devastación de los ochenta. Lo que pasó no volverá a pasar, pero eso no quiere decir que sea igual o más grave en la actualidad; entonces, debemos tomar cartas en el asunto.

¿Qué hay que hacer?

Hay varias cosas, tiene que ver con erradicar los niveles de exclusión social y brindarle a la gente una vida digna y otra de las cosas es generar procesos de reconciliación social. Porque la historia de El Salvador ha sido marcada por toda esta violencia que en el siglo XX fue la guerra civil, que nosotros nunca nos dimos la oportunidad para generar esos diálogos... Los grandes héroes son las personas que nos dieron ese testimonio porque confiaron en que esto no tendría la carga con intereses políticos de otras películas, sino confiaron porque sería una reflexión ciudadana y diálogo, como un ejemplo de que es algo que se puede hacer en la sociedad salvadoreña y que estamos a tiempo de hacerlo, que las heridas siguen ahí y que solo hay que rascar un poquitito... No se trata de volverlas a vivir, sino de curarlas y eso es una mínima parte de lo que podemos hacer.

¿Habrá una segunda parte?

Todavía no termina este proyecto. Seguimos en las salas de cine. Cuando terminemos esta parte comercial haremos una gira documental a los barrios, donde se llevó esta ofensiva, a llevarla a los pueblos donde se combatió y luego intentaremos llevarla a la mayor cantidad de lugares posibles.