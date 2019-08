"Unplanned", una historia real para impactar el interior

"Inesperado" o "No deseado" es una de las películas que llegan a los cines salvadoreños esta semana. Es por eso que, aprovechando el estreno, Misión Salva Una Vida tendrá una función benéfica (en dos salas simultáneas) el día de mañana en Cinemark.

Esta actividad es la primera que la entidad provida realiza en la búsqueda de recaudar fondos para iniciar formalmente operaciones en el país.

Uno de los objetivos de esta actividad, según sus fundadoras, es que el espectador al ver la película fomente su propio criterio sobre el aborto, tema central del filme que ha sido censurado en varios países.

"Una mujer que busca un aborto es porque está desesperada, porque no encuentra la salida, porque está en un problema extremo en su vida y no sabe cómo abordarlo. En ese momento buscan opciones, y si en ese momento le dan la opción de deshacerse del bebé, pues ella lo va a tomar porque lo verá como una salida, pero es porque no está informada de lo que eso implica en su vida. Un aborto destruye a la mujer. Es un drama para la mujer y esto lo vemos en todo ámbito, esto no es cuestión social o de raza, es a todo nivel", expresó su presidenta Carla de Lacayo.

La cinta

"Unplanned" es una película que trata sobre la vida de Abby Johnson, la exdirectora de una clínica de Texas de la multinacional abortista Planned Parenthood, quien años más tarde se convirtió en líder provida.

El filme está escrito y dirigido por Cary Solomon y Chuck Konzelman, escritores de la película "Dios no está muerto".

“Es una misión que no es de choque, no se juzga a nadie. A toda mujer que ingresa se le acoge con tanto amor con la misión solamente de ayudarla. Es defender la vida con amor y devolverle la dignidad a la mujer que ella cree que ha perdido.



Carla de Lacayo, presidenta de Misión Salva Una Vida

La historia gira en torno a la vida de Johnson, quien por casi 10 años trabajó como directora del centro de abortos ubicado en Bryan/College Station (Texas), pero a quien la vida le cambió para siempre al escuchar los latidos del corazón de un bebé durante uno de los procedimientos en los que participó.

"Inesperado" permite "abrir los ojos dentro de la industria abortiva a través de una mujer quien fue entonces su defensora apasionada", se lee en la página web de la cinta. Johnson estuvo involucrada en alrededor de 22 mil abortos durante el tiempo que estuvo laboró en la institución; incluso ella misma se realizó dos en su juventud.

Shawn Carney, director y cofundador de la exitosa campaña "40 días por la vida", en Estados Unidos, comentó que "después de ver la transformación de Abby, desde dirigir una clínica de Planned Parenthood hasta ayudar a mujeres y salvar vidas, creo que cualquiera puede cambiar su manera de pensar sobre el aborto".

En la película, también se cuenta en el elenco con el doctor Anthony Levatino, quien interpretó al médico que aparece junto con Abby en una escena clave de la película. En la vida real él es un ginecoobstetra que realizó unos 1,200 abortos antes de convertirse en provida.

En corto

Título original: “Unplanned”

Género: Drama

País: Estados Unidos

Duración: 106 minutos

Clasificación: +18 años/menores hasta 15, acompañados de un adulto.

Para contribuir

Este es un primer evento que Misión Salva Una Vida realiza con el objetivo de recaudar fondos porque aún no han iniciado operaciones, ya que necesitan los recursos suficientes para echar a andar el proyecto de manera satisfactoria. Para sus fundadoras, un grupo de amigas con total vocación y amor por la vida, la importancia de forjarse un criterio propio es de vital importancia en este tema, “porque el aborto marca a la mujer en algún momento de su vida. Marca el resto de la vida de esa mujer, es una herida difícil de sanar”, consideraron.

Es por eso que si usted quiere contribuir a la causa, puede asistir a la función especial a beneficio de la entidad este jueves 29 a las 6:45 de la tarde en Cinemark, La Gran Vía, donde se contará con dos salas simultáneas.

La donación es de $10 cantidad que será a beneficio de Misión Salva Una Vida, Mater Filius (entidad mexicana que formará parte de Misión Salva Una Vida), Vida SV y “40 Días por la Vida El Salvador”.

Las entradas pueden adquirirse en Restaurante Los Ranchos, Lumen El Salvador y BB Store. También en el cine, antes de la función, habrá una cantidad limitada.

Para mayor información u otras formas de donar puede escribir a [email protected]

Teléfono: 7608-8673