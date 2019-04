¡Ups! Se pasó con el retoque

Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿seis?, ¿siete?... Críticos que vieron la fotografía se tomaron el tiempo de contar los dedos en las manos de Khloé Kardashian y contaron más de cinco.

Un exceso de Photoshop y una obsesión por la perfección habrían hecho resbalar a la estrella de televisión estadounidense en su último posteo.

En los retoques, le pusieron dedos de más y sumó un total de 14 dedos. La divertida imagen fue tomada en la fiesta de cumpleaños de Diana Ross y para la ocasión optó por un vestido dorado retro y su peinado cargado en homenaje a la cantante, pero eso fue en lo que menos se fijaron sus admiradores.

La imagen, que ella misma subió a su cuenta de Instagram, despertó un revuelo inmediato. Pero probablemente esto es lo que menos le preocupe a la celebridad de "Keeping Up with the Karda-shians", ya que recientemente terminó su relación con el exjugador de la NBA Tristan Thompson, esto por una presunta infidelidad, según el portal TMZ.