Usuarios de redes sociales recuerdan a Sergio Andrade y lo comparan con Luis de Llano por el abuso a Sasha Sokol

Un día después que la cantante y actriz mexicana, Sasha Sokol, diera a conocer los abusos de los que fue víctima desde los 14 años de edad, por parte del productor musical Luis de Llano, las redes sociales no han parado de fijar postura en apoyo a Sasha.

En un hilo de Twitter, la exTimbiriche aseguró que fue abusada por el productor mexicano, que en ese entonces tenía 39 años de edad y ella solo 14 años.

Mientras la reputación y respeto por el productor va en picada, los mensajes de apoyo y aliento no han cesado para la cantante. Memes e insultos también forman parte de la denuncia de los seguidores de la mexicana. Incluso, para algunos, fue momento oportuno para traer al caso y hacer la atinada comparación con otro gran productor de la época, Sergio Andrade, quien junto a Gloria Trevi fueron detenidos en Brasil, en el 2000, acusados de secuestro y corrupción de menores, a quienes reclutaban con la promesa de lanzarlas al estrellato, pero abusaba sexualmente de ellas.

En el caso de Andrade, estuvo varios años en la cárcel, pero Luis de Llano siguió con su vida, como si nada hubiera pasado, hasta ayer que Sasha rompió el silencio.

Los comentarios y memes comparando ambas situaciones, no han parado. Incluso, la mamá de Lucero, a quien muchos tachaban de obsesiva y sobreprotectora de la cantante, no faltaron, ahora dándole la razón por no dejarla sola ni un segundo. Acá algunos de ellos.

Creíamos que Sergio Andrade era el peor pero lamentable hay cientos iguales���� https://t.co/vD8WWnmJCK — elmo_on_fire.gif (@prissmacolor91) March 9, 2022

Y una vez más, la misoginia. Por ejemplo: durante mucho tiempo se mostró a la madre de Lucero —quien fue cercana a Sergio Andrade siendo niña— como una “histérica” y “controladora”, cuando lo que hacía era protegerla de figuras siniestras como Andrade y De Llano. pic.twitter.com/KT1DmMLMqY — Pável Gaona (@PaveloRockstar) March 9, 2022

Gloria Trevi y Sergio Andrade viendo cómo se ventila lo de Luis de Llano y Sasha Sokol... pic.twitter.com/3Jvw84C3Py — Isidro (@IsidroAvila) March 9, 2022

Luis de Llano es un Sergio Andrade.



Simplemente no había sido exhibido y Televisa lo protegió por años. Dudo que sea el único caso, los depredadores son recurrentes.



Conocí hace algunos años a Sasha por amigos mutuos, es a toda madre pero con ojos tristes en el fondo.



Carajo. — Sebastián Romero �������� #YoDefiendoAlINE (@mazacuato) March 9, 2022

Lo ocurrido a Sasha es terrible y no es la excepción, sino una práctica que estaba terriblemente normalizada y encubierta por Televisa. No olvidemos que Sergio Andrade conoció a Aline Hernández cuando ella tenía 13 años y se casaron cuando ella tenía apenas 15 años. Repulsivo. pic.twitter.com/hXg3GaqLIX — Pável Gaona (@PaveloRockstar) March 9, 2022

¿Recuerdan cuánto hate recibía la mamá de Lucero porque no la dejaba sola ni a sol ni a sombra?

El hate venía de dos gentes y: Luis De Llano y Sergio Andrade. pic.twitter.com/QvSp3JG9vR — Vocero (@DonVocero) March 9, 2022

Like si Luis de Llano



RT si Sergio Andrade



¿Qué team son? pic.twitter.com/DErk2XujeJ — Kazz (@KazzZesati__) March 9, 2022

¿Alguien sabe si Luis de Llano va a producir la película de la vida de Sergio Andrade contando su verdad para probar su inocencia? — Vaquero Piporro Coolero (@Vaquerocoolero) March 9, 2022

Luis De Llano is the new Sergio Andrade.

Métanlo a la cárcel al maldito cerdo pedófilo ese. — Guglielmo (@MemoCab) March 9, 2022