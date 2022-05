VIDEO | Andrés Gutiérrez, el actor de doblaje latino de la voz de Thor visitó El Salvador

El actor mexicano de doblaje latino, que hace la voz de Thor, Andrés Gutiérrez, llegó a El Salvador para formar parte del evento Comic-Con 2022 y sorprender a los asistentes en el Museo de Arte.

Gutiérrez inició en el mundo de la actuación y el doblaje desde los 8 años, asegura que fue un talento que heredó de sus padres que también son actores. Detalló que desarrolló sus habilidades junto a la primera actriz Angélica María en la "época de oro del doblaje mexicano".

"Me tocó empezar desde niño cuando no había ni audio para doblar, no escuchabas nada, tenías que aprenderte todo de memoria; actualmente la tecnología ayuda mucho", dijo el actor en entrevista para LA PRENSA GRÁFICA.

En la actualidad asegura que ha doblado a muchos personajes dentro del mundo Marvel, entre ellos a Chris Hemsworth que realiza el papel de Thor. "Ha sido una experiencia muy agradable doblar a Chris, ya son 21 películas en las que he hecho su voz (...) estoy muy agradecido por eso y sería una experiencia muy padre poder conocer a este actor", aseguró.

Gutiérrez también ha realizado trabajos muy importantes dentro del mundo de los videojuegos, asegurando que es otra de sus pasiones y un tipo de doblaje totalmente diferente al del cine: "el actor de doblaje tiene que ser polifacético", dijo.

El mexicano cuenta con más de 30 años de trayectoria profesional doblando también a varios actores importantes como Hugh Grant, Ray Liotta, Jude Law, John Cusack, Russell Crowe, entre otros. Además ha tenido importantes participaciones en series como CSI: Miami, Lost, Héroes, Espartaco y en Smallville doblando al villano Lex Luthor.