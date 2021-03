VIDEO | “Yo maté a mi mamá”: la dura reflexión de Xuxa ante la fuerte ola de coronavirus en Brasil

María da Graca Meneghel, mejor conocida como Xuxa, publicó el fin de semana un polémico video donde decía que ella “mató” a su madre tras contagiarla de Covid-19. Segundos después, aclara que no fue su caso, pero sí el de muchas otras personas.

El video, que cuenta con más de un millón de reproducciones, comienza con Xuxa, una artista brasileña de 58 años que se hizo famosa como cantante de música infantil en los años 90, contando una anécdota.

“Fui a la playa con mis amigas”, dijo, y al regresar, “abracé y besé a mi madre. La contagié de Covid. Yo maté a mi madre”.

Tras unos segundos de silencio, la artista respiró profundamente y señaló que la historia no le ocurrió a ella, pero sí a muchos brasileños.

“Estamos en el peor momento de la pandemia de Covid-19. Los hospitales están llenos. No hay más médicos. Ya no hay forma de que haya más camas. El dinero ya no es una solución”, sostuvo.

La única salida, continuó, “para evitar el colapso, es convencer, educar, concientizar a la población para que enfrente este momento con seriedad. Hay que luchar contra la banalización, el negacionismo y la negligencia”.

La artista concluyó pidiendo a la gente que se mantenga en casa, que siempre use cubrebocas y siga las reglas.

La grabación, que fue muy aplaudido por algunos, recibió críticas de otras personas por usar a su madre como ejemplo.

Se suma, además, a la polémica que ya había generado la cantante cuando sugirió usar a los presos para probar en ellos vacunas y medicamentos. “Creo que al menos servirían para alguna cosa… Para ayudar a salvar vidas”.

Al ver las reacciones a sus comentarios, realizados en una entrevista, Xuxa se disculpó en Instagram. “También juzgué, también maltraté, también usé palabras que no se deberían usar… Estoy aquí pidiendo disculpas a todos ustedes porque no usé las palabras adecuadas”, dijo.