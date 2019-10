(VIDEO) Así fue la presentación de José José en Domingo Para Todos en El Salvador

El cantante José José visitó El Salvador en noviembre de 1992, y el popular programa de variedades, Domingo para Todos, tuvo el honor de que "El Príncipe de la Canción" llegara a su foro e interpretara algunas canciones para el público que asistió.

Un vídeo con aquella actuación de José José fue compartido recientemente en el perfil de Facebook del programa, con motivo de su muerte, el pasado 28 de septiembre.

El conductor de esa época -y actual- Daniel Rucks dio la bienvenida al cantautor agradeciéndole por interpretar sus éxitos en el programa.

José José dijo sentirse "muy contento" de estar en El Salvador y disfrutar nuevamente del calor del público.

La primera canción que intepretó fue "La Nave del Olvido", la cual los asistentes cantaron con mucha emoción.

Al culminar la interpretación dio las gracias por permitirle recordar esas piezas musicales que le dieron la oportunidad de llegar al público latinoamericano.

Enfundado en un traje café que le daba gran elegancia como todo un "príncipe", José José continuó con su repertorio cantando el clásico "El Triste", una de las canciones que le catapultó al éxito en Latinoamérica y Europa.

Posterior a esa pieza, Rucks entrevistó a José José, quien precisamente venía a El Salvador meses después de que se firmaran los Acuerdos de Paz, que ponían fin a un conflicto armado de 12 años.

"Quiero confesar que en las ocasiones anteriores que vine sentí muy feo ver lo que estaba aconteciendo en la ciudad", haciendo referencia al conflicto que se vivió durante la década de 1980.

Posterior a la terturlia, continuó con un segundo bloque de canciones, el cual incluyó su más reciente producción -para esa época- "40 y 20", la cual fue lanzada el 24 de noviembre de 1992 bajo el sello discográfico de BMG U.S. Latin, y fue producido por el cantautor argentino Roberto Livi.

Este álbum incluyó éxitos como la canción homónima de esa producción, "Así de Fácil" y "Eso nomás". El álbum se compuso de 10 canciones.

En la parte final, una mujer que se encontraba en el público fue invitada al escenario para agradecer a José José sus interpretaciones. "Yo he tratado siempre de cantarle, no solo a la mujer, sino a la relación hombre y mujer. Cuando uno no puede tener a la gente que ama, se sufre mucho", fue lo que dijo José José.