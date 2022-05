[+VIDEO] Salvadoreña viaja al concierto de Coldplay y termina cantando en el escenario

Tatiana Solís vivió el mejor día de su vida en un concierto de Coldplay. La joven de 23 años nunca olvidará el domingo 8 de mayo, cuando uno de sus grandes sueños se volvió realidad.

Solís compartió con sus seguidores en Facebook, que desde el 2015 es fan de la agrupación formada por Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion.

Con emoción viajó a Estados Unidos para estar en uno de los conciertos de la banda durante su gira mundial “Music of the Spheres” y llevaba un cartel que decía Chris invite me to sing “Let Somebody”.

Tatiana viajó a Estados Unidos y llevó una pancarta donde pedía a Chris cantar junto a él. Foto: Facebook Tatiana Solís

Lo que nunca imaginó fue que su petición se hiciera realidad y terminara cantando con su banda favorita.

En uno de los videos que compartió se ve como un guardia de seguridad se acerca y le pide que suba al escenario. Incrédula corre con una bandera de El Salvador y abraza a Chris.

Luego comenzaron a cantar frente a miles de fanáticos la canción “Let Somebody”.

“No tengo palabras para expresar todo lo que sentí y sigo sintiendo. No tengo la mejor voz del planeta, pero mi única intención era poder abrazar a Chris y me llevo un bonito recuerdo de lo mágico que sentí ese momento, en los videos se nota su alegría y lo amable que fue conmigo”, escribió la salvadoreña.

En el escenario compartieron abrazos y cantaron juntos. Foto: Facebook Tatiana Solís

Antes de retirarse del concierto, Chris la buscó en el público y le tiró un beso a Tatiana. Su experiencia fue compartida en redes sociales y se hizo viral. “Sigo creyendo que fue un sueño”, externó.

“Nunca dejen de soñar y desear todo lo que quieren cumplir hasta que se haga realidad”, agregó la fan de Coldplay.

Tatiana Solís es una salvadoreña seguidora de Coldplay desde los 12 años. Foto: Facebook Tatiana Solís