VIDEOS | Martin Garrix conquista El Salvador con su toque electrónico

Luego de una sorprendente presentación el pasado fin de semana en Brasil, el DJ de fama internacional Martin Garrix, se presentó en El Salvador con un concierto inolvidable para sus seguidores.

La noche inició con la presentación de artistas nacionales, Cosme y la aplaudida por el público, Rita Bunny.

Una fiel seguidora de Garrix, Evelyn Perdomo, se hizo presente al Complejo del Estadio Cuscatlán a las 4 de la tarde, y como gran fan de música electrónica asegura que no se podía perder este concierto.

Garrix deleitó al público salvadoreño con sus hits. Foto LPG/Carlos Cárdenas.

“Es impresionante que Garrix venga a nuestro país porque ha visitado otros países más grandes y de Centroamérica solo eligió a El Salvador”, dijo a La Prensa Gráfica, antes que iniciara la presentación.

Al igual que ella, muchos salvadoreños esperaban con ansias este show en la noche del miércoles 30 de marzo. Toda la energía quedó desbordada cuando finalmente, el ídolo mundial de la música electrónica se adueñó del escenario.

El DJ originario de Amstelveen, Países Bajos, inició su presentación cerca de las 10:15 de la noche con el tema “Scared to be lonely” que interpreta junto a Dua Lipa. Acompañado de luces de todos colores, fuegos artificiales e incluso auténticas llamas.

#MartinGarrix no se guardó nada y comenzó con uno de sus mejores éxitos, en colaboración con #DuaLipa, "Scared to be lonely", en el concierto que brinda esta noche en el Complejo Estadio Cuscatlán, en su primera presentación en #ElSalvador.



Video: LPG/Blanca Archila. pic.twitter.com/w1RAjefBFy — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) March 31, 2022

Entre aplausos, saltos y gritos, sus seguidores corearon sus grandes éxitos: “Animals”, “In the name of love”, “Forever”, y otros temas como “Keep Me Afloat” o “Someone You Loved” del británico Lewis Capaldi.

Por primera vez en #ElSalvador, suena el éxito de #MartinGarrix "Keep Me Afloat" en el histórico primer show del DJ neerlandés en suelo nacional.



Video: LPG/Blanca Archila. pic.twitter.com/hZgqnYguvo — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) March 31, 2022

Luego de aproximadamente dos horas de espectáculo que estuvo marcado por toda la energía de Garrix, contagiando con su baile a los salvadoreños que no pararon de moverse toda la noche, el DJ de fama internacional se despidió del público, dejando esta noche como un recuerdo imborrable para sus fans.

#MartinGarrix retoma el tema "Someone You Loved" del británico Lewis Capaldi para su noche electrónica en #ElSalvador.



Velada inolvidable para sus fans.



Video: LPG/Blanca Archila. pic.twitter.com/iM1UKupWxW — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) March 31, 2022

Actualmente, Garrix es considerado como el DJ número 2 del mundo, según el top 100 de la revista Dj Mag, un logro que ha conseguido con apenas 25 años, gracias a los sonidos alternativos que ofrece con cada canción.

Para esta noche histórica de música electrónica en el país, se habilitaron dos localidades: dancefloor, $100; y general, $50, en el Complejo del Estadio Cuscatlán.

#MartinGarrix se presenta esta noche ante eufóricos fans salvadoreños que esperaban con ansias su concierto. Este es su primer show en #ElSalvador.



Fotos: LPG/Carlos Cárdenas. pic.twitter.com/U8xADAI2hx — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) March 31, 2022