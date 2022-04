[VIRAL] Vicente Fernández ganó un Grammy y presentador dijo: “no pudo venir”

Ayer se realizó la 64 edición de los Grammy en Las Vegas. Todo iba aparentemente bien, hasta que sucedió un error que se ha convertido en viral en redes sociales.

El encargado de anunciar a los nominados y al ganador en la categoría Mejor Álbum Regional Mexicano y Tejano fue el cantante de música country, Jimmie Allen. Todo iba bien hasta que anunció al ganador: Vicente Fernández, el fallecido cantautor mexicano.

Jimmi aseguró que El Charro de Huentitán no había llegado. “No pudo venir”, expresó el cantante y finalizó diciendo que lamentaba que el cantante no hubiera podido ir a la gala para recibir su premio. “Tampoco ha venido (Fernández), pero enhorabuena. Esto es un gran honor, aunque no hayas podido asistir hoy”, manifestó.

Como era de esperar, entre algunos de los asistentes -especialmente latinos- este comentario generó un silencio incómodo, mientras en las redes sociales provocó un torbellino de críticas, memes y burlas, por el desafortunado comentario.

En un resbalón de los #GRAMMYs fue cuando anunciaron a Vicente Fernández como el ganador del Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Regional Mexicana y al no aparecer dijo que no había ido ��pic.twitter.com/sxjZDx4pg7 — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) April 4, 2022

"Tampoco vino". El cantante Jimmie Allen anunció a Vicente Fernández como el ganador del Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Regional Mexicana y al no aparecer dijo que no había ido, pero que recibía el premio en su nombre. pic.twitter.com/OTqx5WyFas — Alfredo Molina (@AlfredoRadio) April 4, 2022

El presentador que le iba a dar el Grammy a Vicente Fernández viéndolo en el homenaje xd pic.twitter.com/21mZhQQEtW — Munaa (@ZlunaTB) April 4, 2022

Vicente Fernández gana el Grammy a Mejor Álbum Regional Mexicano y no se presentó a recibirlo, que poca educación. — EL SOLITO (@ElsolitoXXX) April 4, 2022

no habia visto que cuando vicente fernandez gano el grammy el presentador dijo "no vino" pic.twitter.com/A0GrhPkw6T — ternure❌ (@kinkinastifanci) April 4, 2022

Vicente Fernandez ganó el grammy a Mejor Álbum Regional y el presentador dijo “No vino” #GRAMMYs pic.twitter.com/sXPrf0Dddz — Lorenzo Bernal Monster〄 (@LorenzoMonster_) April 3, 2022