"Vaiza" La joven diseñadora que ganó $20 mil en Tailandia

La marca inició en su época de universitaria. Al comienzo tuvo casi todo en contra para lograr sus sueño, pero su dedicación y constancia la hicieron llegar a donde está en la actualidad con su marca VAIZA, firma que promueve y preserva el patrimonio artesanal centroamericano a través del diseño y la fabricación de accesorios únicos.

Diseñadora de profesión, Violeta Martínez es una chica capitalina que tuvo que "luchar" incluso contra sus propios padres, quienes no creían que pudiera lograr trascender e innovar en el mundo de la moda y el diseño nacional.

¿Cómo nace VAIZA?

Pues, es una marca que decidí hacer cuando estaba en la universidad. Todo comenzó como un proyecto cuando estaba en tercer año… yo estudiaba la carrera de Diseño y pensé que debía buscar algo desde ahí para cuando me graduara no tuviera que andar buscando en qué trabajar… Empecé a hacer accesorios, crear ilustraciones y venderlas.

¿Qué significa VAIZA?

Este sobrenombre es el que me dijeron desde pequeña, es por: Violet (en inglés) y Sandoval, así nace VAIZA.

¿Qué fue lo más difícil a lo que te enfrentaste para empezar tu empresa?

Lo primero fue el acceso a financiamiento. Cuando llegué a los bancos a buscar préstamos todos me dijeron: "Usted no tiene cómo pagarnos, no tiene constancias de trabajo". Yo solo era una estudiante que no tenía respaldos económicos fijos, por eso busqué cómo financiarme yo sola. Lo otro fue el mercado salvadoreño. Recuerdo que empecé a poner "Hecho en El Salvador" y todos me decían: "¡No le pongas así!".

¿Qué dijo tu mundo alrededor?

Creo que no comprendían lo que estaba haciendo. Para poner un ejemplo: mi papá me dijo un día: "¿Y a eso te quedaste? ¿a hacer carteras?" Y yo solo le decía: "¡Papá esto crecerá! ¡Esto tiene potencial!". Mis papás son ingenieros, les costó mucho comprender este modelo creativo o que les dijera "Me estoy promocionando en redes sociales". Mi padre sacó una maestría en Japón y mi madre trabaja en su propia empresa, quizás esto es de lo que más me costó sobrepasar.

Tuve que demostrarles que sí podía. Llegamos a un acuerdo y les dije que me dejaran intentarlo y si no funcionaba luego me buscaría un trabajo fijo. Mi papá siempre me decía "Buscate un trabajo formal".

(Esto la motivó a salir del país para ir a buscar sus sueños y así fue como decidió viajar a Tailandia a participar en un concurso a escala mundial).

Viajé sola, no fui con nadie, iba con nervios, pero también motivada porque yo sabía que este era mi reto. Llegué a Tailandia, tomé un taxi y llevaba la dirección del hotel en un papel. El señor del taxi no sabía cómo leerlo porque nuestro alfabeto es diferente, pero lo logré. Competí en el Premio Estudiante Emprendedor, que es una competencia donde debes ganar primero en tu país y luego a nivel internacional. Aunque fue un gran reto, en mi mente no cabía un "No", solo pensaba en ganar.

(Llegado el momento de hablar frente a cientos de personas, Violeta asegura que su única estrategia fue dar lo mejor de ella y comunicar lo que sabía).

Me dijeron que tenía 10 minutos para hablar y, para ser sincera, ¡me tomé un tequila!. Lo confieso (ríe). Tomé valor, salí y al estar hablando observé que al público le gustaba lo que decía.

¿Cómo fue el momento en que anuncian al ganador?

Pues, nunca El Salvador había sido ganador, ni siquiera parte de los primeros cinco finalistas, ni siquiera un país de Centroamérica había logrado llegar tan lejos. Me dan el premio y me dicen que lo que más les gustó fue que decía "Hecho en El Salvador". Lo que creíamos que era nuestra debilidad se convirtió en lo más grande, es especial que sea hecho en El Salvador por nuestras raíces y cultura, todo esto es un mar azul y aún hay mucho que explorar.

Desde el 2016, VAIZA exporta a las Islas Vírgenes Británicas, Guatemala, Costa Rica, Estados Unidos, Arabia Saudita, Rusia e Irlanda. Actualmente, tiene dos sucursales en el país: una en el centro comercial Multiplaza y la otra en la colonia Escalón, calle padres Aguilar #221.

También en el Centro Histórico, en la nueva sucursal de El Salvador Productivo se pueden encontrar sus productos y, claro, en todas sus redes sociales.

Violeta Martínez “Vaiza”

Facebook: Violeta Martínez/ VAIZA

Instagram: @vaizadesing

Twitter: @vaizadesing

YouTube: Violecolor