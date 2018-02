Vance Joy Quiere alcanzar a Ed Sheeran

Con el single “Riptide”, Vance Joy se presentó en sociedad y se transformó en una ascendente figura del pop. Tanto que hasta Taylor Swit, otra ídola del género, lo nominó entre sus favoritos.

El tema en cuestión tenía un gancho convincente. James Gabriel Keogh, nacido en Melbourne en 1987, había encontrado la fórmula para combinar el alegre sonido del ukelele con una melodía ágil y una voz de tenor fresca, capaz de seducir. Con esas simples herramientas, el australiano parece decidido a arrebatarle su reinado pop al cantautor británico Ed Sheeran.

En medio de esa ascendente carrera, tras la salida de su segundo álbum, “Nation of Two”, el músico vuelve a Latinoamérica para presentarse en Argentina, luego del Lollapalooza de 2017.

Su segundo disco, que recibió criticas de los medios especializados, no hace más que confirmar su favoritismo en las redes sociales y entre el público más joven. El lanzamiento del corte “Saturday Sun”, el single adelanto, tuvo 1 millón de reproducciones en la primera semana de febrero y se ubicó en los primeros puestos de las plataformas musicales de “streaming”.

El disco “Nation of Two”, que da título a su gira mundial, es el sucesor de “Dream Your Life Away”, que lo hizo conocido en Estados Unidos y Gran Bretaña.

Con sus luminosas canciones pop, el artista indie folk va en camino de conquistar el mundo, tras experiencias multitudinarias en festivales como Coachella. El 11 de febrero hizo un nuevo lanzamiento “Call If You Need Me”. El material fue filmado en Mimi Cave, donde también se produjo “Lay It On Me” y “We’re Going Home”, detalló Billboard, Argentina.

Perfiles muy auténticos

El cantante y Ed Sheeran han recibido muchas comparaciones por sus estilos, pero cada uno está forjándose una carrera desde su propia cancha de juego.

Recientemente, Sheeran llevó más allá de la música su talento. Él se convirtió en estrella de la Berlinale como protagonista de “Songwriter”, un documental que sigue el proceso de creación del artista desde el plano más personal y que está dirigido por su primo, Murray Cummings.

La cinta muestra a un Sheeran en pleno apogeo, tras finalizar la gira del disco “X”, del que se vendieron más de 10 millones de copias, y revela su vida cotidiana, aunque no personal, a través de los numerosos retos y discusiones artísticas surgidas en la grabación del siguiente, “Divide”.

Sobre el proceso de edición de “Songwriter”, explicó que hizo “una lista de cosas que no quería que aparecieran en la película, pero no fueron demasiadas”.

No muestra imágenes íntimas y evita que salga su familia, aunque en la cinta sí está su hermano, Matthew, como productor, evitó involucrar de más.

“Tengo la suerte de que mi familia no es de las que mira por el dinero, sino que está ahí para ayudar”, destacó el cantante, que reveló que siempre le habían dicho que tiene un “déficit de atención” y que comprobó que era verdad tras ver el documental. Cummings, por su parte, explicó que el proceso de edición de la película empezó hace un par de años.

30

En sus tres décadas de vida, el australiano ha lanzado dos discos de estudio y ha conseguido la fama mundial con temas como “Riptide”, lanzado en 2014.

Ficha

Nombre:

James Gabriel Keogh

Nacimiento:

1.º de diciembre de 1987, Melbourne, Australia.

El dato:

En 2016 fue invitado a participar en la gala de los Grammy con “Riptide”, tema del disco “Fire And The Flood”.