Vanessa Zamora: “He aprendido a amar cada versión mía”

Intensa y decidida. Así es Vanessa Zamora, la cantante mexicana que se presentó el viernes anterior en la Alianza Francesa, en uno de los shows más existenciales que se han ofrecido en el país.

Previo a su presentación, la cantante de 31 años y originaria de Tijuana, Baja California habló en el podcast de la Carms, de LA PRENSA GRÁFICA, sobre cómo surgió en ella esa chispa musical que la ha llevado a ser parte de importantes festivales como el Vive Latino, Pal Norte, Corona Capital, entre otros; además de giras por varias partes del mundo, para presentar sus discos "Hasta La Fantasía", "Tornaluna", a los que ahora se suma "Damaleona" que pudieron disfrutar en primicia, los asistentes al concierto de la AF.

(Las preguntas y respuestas de la entrevista, que se convirtió en una amena platica, fue editada para más brevedad).

¿Siempre te inclinaste por esta rama? No siempre se es tan musical desde muy chiquito. ¿Cómo fue en tu caso?

En mi caso sí siempre fue desde muy pequeña. Siempre estuve expuesta en la música. Mi papá toca el piano, mi mamá toca piano. Siempre hubo piano en mi casa, en la de mi abuela, en la casa de mis tíos... Siempre hubieron instrumentos musicales. Agarraba los instrumentos sin saber tocarlos, tocaba el piano y le picaba las teclas sin saber tocarlas.

Mi papá siempre fue muy musical, siempre había música desde que se levantaba. Entonces yo siempre me incliné hacia la música y empecé a tomar clases de piano a los ocho años, entonces yo sí creo tuve la música desde siempre.

¿Dónde estudiaste música? Sé que tuviste la oportunidad de estudiar

Era una academia muy pequeña, de hecho era como una casita. No era una escuela así como muy "fancy" ni nada. Eran como tres hermanas que tenían pianos en su casa entonces te enseñaban, entonces era bien personalizado. Iba las tardes, los fines de semana. En lugar de ensenarme a tocar, me preguntaban cómo "¿qué canción te quieres aprender?" Entonces, me enseñaban esa canción, entonces creo que aprendí música de una manera muy distinta, no tan teórica. Poco a poco fui desarrollando ese instinto musical, muy libre...

Foto: Félix Amaya

¿Puedes leer partituras?

No, no aprendí a leer partituras. Es puro oído. Yo, a los ocho años aprendí piano, a los 12 quise aprender guitarra, y ahí fue cuando me metieron al Centro Hispanoamericano de la Guitarra de Baja California, que es como guitarra clásica. Me tenía que dejar las uñas largas, tenía que tener una posición para tocar... no me gustaron tantas reglas y decidí salirme. Empecé a comprar revistas y cosas de música, de Led Zeppelin, de The Beatles, Metallica, Green Day, Blink 182, bandas que me gustaban y empecé a sacar las canciones, así fue como aprendí. Luego ciertas cosas que sacaba de otras canciones y les metía cosas mías. Yo no sé leer partituras, pero sí he aprendido más cosas en la marcha como lenguaje musical y cosas así pero no creo que sea tan necesario saber leer partituras para hacer música.

Creo que es un mito que se tiene que romper porque mucha gente piensa que no puede aprender o hacer música a una edad más grande porque creen que tienen que saber partituras. Con solo el hecho de tener una voz, tú mismo eres un instrumento ¿para qué vas a necesitar esa teoría?



Relacionado a esta oportunidad que vos tuviste de poder estudiar música o con clases personalizadas de música, ¿tú qué crees que les hace falta a los gobernantes de nuestros países para meter un poquito más en temas de políticas públicas de educación y ya ir formando estas aptitudes en los niñitos, de chavitos como les dicen ustedes para que se vayan encaminando por un lado musical?

Yo creo que todo mundo debería tener derecho a saber tocar un instrumento, no solo porque te vas a dedicar a esto. De verdad es que tocar un instrumento es un escape, es como una meditación. Yo sí lo considero como algo sanador, es una terapia te dediques o no. Creo que podría cambiar el rumbo de muchas personas con solo tener ese escape musical. Definitivamente es necesario, no solo en México, sino en el mundo del sistema educativo que de verdad nunca vas a necesitar a menos que te vayas a dedicar a eso.



El otro día me puse a pensar cuántas horas y cuántos años de mi vida estuve estudiando cosas que no me gustaban. Siento que la escuela tiene algo que te hace sentir que si no eres esto (señala con sus manos un nivel superior) no vales nada, si no tienes este nivel, si no tienes esta calificación. Te están calificando todo el tiempo, pero obligándote de alguna manera aprender cosas que no son de tu interés cuando a lo mejor tus aptitudes son otras. Entonces, sí creo que la música debería -al menos a quien le interese- o una forma de arte o algo importante como cómo manejar tus finanzas, cómo manejar tus emociones... Puedes tener el mejor trabajo del mundo pero si no sabes cómo manejar tus emociones, si no tienes un escape creativo, se acumula cualquier otra cosa que tengas dentro.



Te frustraste en algún momento, ahorita que te escucho bastante inspirada...

Sí, claro. Tuve muchos momentos en que pensé ¿qué hago aquí?". Yo siempre tuve la música a la par, a pesar de que estudié una carrera universitaria.



¿Qué estabas estudiando?

Estudié Comunicación. Estudiando la carrera grabé el primer disco. La música siempre la tuve súper agarrada porque era algo que no quería perder. Sí me frustré, decía "yo no voy a necesitar esto" porque sé cuáles son mis intereses, cuáles son mis habilidades y quiero enfocarme en eso, pero también lo entendí después.

He tenido la fortuna de saber qué quiero desde muy pequeña, porque también eso es otra cosa, hay gente que quizá no sepa qué quiere y está bien que tenga todas esas opciones para saber qué quiere. Pero en mi caso, yo sí supe saber qué quería, y me fui encaminando hacia eso que yo amaba hacer. Saber qué me gusta es como una bendición porque ya sé hacia donde quiero ir.

En eso, cuando dijiste ya no, estabas estudiando Comunicación, llega "Hasta la Fantasía". ¿Qué pasó ahí? tenías como 23 (años)...

Sí, tenía como 23, estaba estudiando Ciencias de la Comunicación, mi disco lo estaba grabando a la par de la carrera, entonces tenía que pedir permiso a mis maestros porque a lo mejor la persona con la que estaba grabando podía justo la semana de exámenes finales. Entonces, hablaba con mis maestros y les explicaba que estaba grabando un disco y me los ponían antes. Me movía para que todo funcionara. Ese fue mi primer álbum, entre 2012, 2013, y lo saqué en el 2014. Lo saqué luego de que me gradué de la universidad. Es un disco que estuve escribiendo desde que llegué a Guadalajara que es donde estudié. Es un disco muy emotivo, muy confuso.

Hay una diferencia como de 4 años entre "Hasta la Fantasía" y "Tornaluna", hay una evolución importante. ¿Qué pasó en ese lapso? porque hubo un salto importante...

Sí ha habido una evolución y he aprendido a amar cada versión mía. A través del tiempo he aprendido a amar cada versión mía, de ver cómo pensaba como era, algo que he ido descubriendo en mi música. Hace unos meses reescuché mi primer álbum, no lo había como escuchado pero lo escuché años después y tantas respuestas se me vinieron en ese momento, es como si me escribiera cartas a futuro en mi música y como si de alguna manera canalizara algo que siento en ese momento pero no lo entiendo tanto. Todas mis letras me están diciendo algo como para la Vanessa del futuro... y ahora con este álbum "Damaleona" sí siento que hay una lírica más atemporal, mucho más amplia que siento que gente más joven que yo o gente más grande que yo se podría sentir identificada con las cosas que hablo en este álbum. Creo que sí tiene algo mucho más general.



Para mí, siempre lo más importante es evolucionar y sí, mis discos siempre son diferentes uno al otro. Cada disco ha tenido casi 4 años de intermedio y las tres portadas son retratos míos. En ninguna sale mi cuerpo, ni nada, solamente mi cara. Entonces para mí es como un retrato de una etapa de mi vida. Pero sí, entre "Hasta la Fantasía" y "Tornaluna" hay una diferencia gigante porque en el primero es como muy vulnerable, digo mucho la palabra miedo en ese disco y luego "Tornaluna" es un disco durante un duelo y un momento de autodescubrimiento, y "Damaleona" es como ya sé que quiero, ya sé quién soy porque hasta ahora me siento más segura de lo que soy. Al final del día la música es un desahogo y yo hago música de cosas que me pasan, hago la música para mí porque sí creo que debo ser mi propia fan. Yo escucho mis discos y digo "me gusta esta música, yo la escucharía". La hago para mí y que a mí me guste y después a quien le guste...

Vanessa Zamora junto a Carmen Gamero, conductora del podcast de la Carms.

"Hasta la Fantasía" ¿lo produjiste vos o recibiste apoyo de alguien más?

Ese disco lo produjo Alejandro Jiménez, otro amigo de Tijuana, pero siempre en el estudio estuve yo. Siempre estuve en el proceso porque quería aprender. El "Tornaluna" lo coproduje con Rutzi, entre las dos hicimos los arreglos, yo hice muchos desde mi casa. Con ese disco como que reconectamos en ese momento, me gusta que está producido por dos mujeres, es un disco que está muy intenso.

Y ahorita que lo mencionaste te tengo que preguntar ¿por qué "Damaleona". Es una palabra compuesta claramente, pero qué significa?

Me gusta mucho utilizar palabras compuestas. Para mí era importante, quería tener una palabra compuesta que me identificara. Es entre lo que significa ser una dama, entre comillas o como está considerado ser una dama, alguien delicado, sumiso, vulnerable, lo cual para mí no es, ser una dama va más allá que ese estereotipo. Y leona, es este lado impulsivo, fuerte, poder, intensidad...

El concepto de "Damaleona" es como abrazar todas tus emociones y darte cuenta sentir y todo lo que tú sientes y haces es parte de tu existencia. Incluso la ansiedad, la tristeza, la felicidad, la depresión, cualquier tipo de emoción.. Siento que cuando logras abrazar todo eso, sentir es parte de existir. Para mí, ser una "Damaleona" es aceptar todas esas emociones, y como la soledad viene dentro de eso y siento que lo que más te va a dar poder es abrazar todo lo que conlleva la existencia y aceptarlo como es.

Yo sé que puedo ser vulnerable, yo sé que puedo ser súper fuerte, pero al final soy una "Damaleona" y al final soy una "chingona" y ya.

Navegando por tu web, encontré que no te gustan las etiquetas... ¿Cómo ves el avance en el tema de la diversidad? Latinoamérica es difícil sobre eso...

Yo sí he visto un avance bastante grande. Yo me considero parte de la comunidad. He ido descubriendo eso a través de los años, a través de mi proceso creativo. No suelo ser una artista que se la pase hablando de su orientación sexual ni mucho menos y respeto a quien lo haga. Simplemente yo trato de hacer cambios con la gente que está a mi alrededor y para mí, cambiar como mi papá piensa o como mi hermano piensa siento que hago más que quizá publicar algo. Yo siento que hago más cambios con alguien cercano a mí, cambios más sólidos a mi alrededor y también inspirar a quienes no pueden ser tan libres porque yo también estoy en ese proceso de liberarme pero sí creo que es importante hablar del tema, sí creo que es importante quitar las etiquetas.



Yo estuve tantos años tratando de entender qué era, lo que sentía y por qué estaba con esta persona y no sentía lo mismo que esa persona. Me hice tantas "bolas" en tratar de entender qué era, hasta que un día dije "no me importa si mañana me gusta él o si mañana me gusta ella, voy a conectar con esa persona y ya", solamente quiero ser Vanessa y en ese momento, algo tan tonto como decir "yo solo quiero ser Vanessa" me liberó... No necesito decir si soy lesbiana, si soy bisexual, si soy pansexual porque el día de mañana se vale cambiar de opinión. Quitarme esas etiquetas a mí me liberó, nada más necesito fluir y si mañana conozco a alguien en un bar y platicamos y si no sé qué orientación sexual, que sexo sea y conecto, es lo que quiero conectar y ya. Hay miles y millones de canciones que hablan del amor y todo mundo tratando de descifrar como lo ve y el amor es una energía intangible muy poderosa, no puedes clasificar el amor, no puedes.

Foto: Félix Amaya

¿Cuántos años tenías cuando decidiste soltarte de todas esas etiquetas?

Tenía como 27, no fue hace mucho.

Pero es un número importante, creo también importa el tema de madurez...

Los últimos 3 años, tengo 31, cuando cumplí 30... Los treintas han sido divertidos y ahorita mis 31 me los estoy pasando increíbles. Los últimos tres años de mis veintes, fueron muy reveladores, fueron muy emocionales, siento que me enfoqué mucho en trabajar en lo que estaba sintiendo. Siempre queremos ser esto y tener, yo nunca he salido del clóset con mi familia, porque yo no tengo porque hablar de ese tema, no tengo porqué avisarle de eso. Y si están viendo (leyendo) esta entrevista, pues está bien, pero yo no tengo por qué hablar de eso.

Claro que con mis papás he hablado, porque les he platicado de mis parejas, etcétera, de mis exnovias, exnovios pero lo hablo naturalmente porque quiero que sean parte de mi felicidad. Les digo "yo les digo esto no porque les esté pidiendo su aprobación, porque si el día de mañana yo estoy con alguien y esa persona me hace feliz, yo quiero que ustedes sean parte, no lo voy a ocultar. Somos de diferentes generaciones y si no, pues lo entenderé. Yo no vengo a este mundo a cambiarte, vengo yo a trabajarme a mí pero yo no voy a cambiar a mis papás. Si ellos quieren, ellos cambiarán.

Mientras no le hagas daño a nadie y mientras sepas lo que estás haciendo y eso te hace sentir bien..

Ahora bien, el "Damaleona" viene en volúmenes...

Ahorita van 3 rolas (canciones). Yo siempre sacaba dos sencillos y luego el disco... entonces ahora siento que estamos en un momento en donde todo es muy rápido. Este disco tardé tres años en hacerlo, quiero sacarlo dosificado. El orden de estas canciones no es el orden en el track list.

El track list que el artista elije es por una razón, te quiere llevar a un viaje. Yo elegí estos tres tracks porque las hice pensando en una persona que ya no está en mi vida y es eso, como quiero sacar esas canciones porque las otras que compuse después, entonces es como abrir y cerrar una etapa. Quiero dosificar este álbum, es como dar un pequeño bocado y ya después tendrán tiempo de "atascarse" cuando salga. Pero sí, quiero darle su momento a cada canción, para mí es importante.



"Damaleona" es su tercer disco, el cual está compuesto de 11 sencillos.