Ven inconsistencias y favoritismos en el caso de Héctor Parra, acusado de abusar de su hija

Inconsistencias y favoritismos, es lo que el José Luis Guerrero Mendoza, abogado del actor Héctor Parra, denunció y puso de manifiesto su intención de apelar el día de mañana la vinculación a proceso de su cliente por el delito de abuso sexual de su hija Alexa.

"Es un recurso que tenemos que agotar, contamos con los recursos suficientes a partir de la valoración que hemos venido dando, a partir del valor que tiene un documento particular, y los tres dictámenes periciales que realizó la Fiscalía General de Justicia sobre la presunta víctima, que informan la inexistencia de los tipos penales que se le imputaron al señor Parra", dijo el abogado, quien estaba acompañado de Daniela Parra, la hija mayor del actor.

También explicó que pudieron compartir en una conferencia que dieron el día de hoy, una parte de la audiencia en el que el juez de control, el licenciado Sergio Acevedo Villafuerte, identifica y reprende a la fiscalía y al ministerio público que actuaba en su representación, por haberle ocultado los tres dictámenes periciales y haber extendido una orden de aprehensión con una opinión no especializada, por alguien no reconocido como perito auxiliar, documento que aportó la parte acusatoria.

"Es una acción deliberada de la Fiscalía de Delitos Sexuales, de su titular, el haber ocultado esto, por supuesto había un interés por encarcelar a Héctor y ahí están los hechos... esto surge presuntamente de un aleccionamiento, de tratar sí o sí de imputar a Héctor, sí o sí se librara una orden de aprehensión, y sí o sí de que alguien saliera a presumir que se había llevado a la cárcel a otra persona por delitos sexuales", explicó el letrado al programa Ventaneando.

Un aspecto grave que el litigante señala, es que en las declaraciones de la hija de Ginny Hoffman no coinciden, es decir al ministerio público le dijo una cosa y al psicólogo al que consultó para realizar su dictamen u opinión técnica le dijo otra.

"Cuando declara en octubre y lo vuelve a hacer el 26 de febrero de este año. En tres ocasiones la valoración pericial le dice que no, no hay delito, buscan entonces la opinión de un particular y le declaran hechos distintos a lo dicho al ministerio público. Si hubiera existido realmente un interés de la presunta víctima de que se atendiera y se revisara su derecho a la justicia, hubiese puesto los mismos hechos, no los hubiese alterado", comentó.

Guerrero Mendoza explicó que de comprobarse que la Fiscalía de Delitos Sexuales está siendo parcial en este caso, sería una situación muy grave, sobre todo porque en México se está viviendo un aumento en los casos de violencia de género, por lo tanto la institución no estaría generando certidumbre y sí mostrando que es posible convertir en culpable a un inocente, como en este caso su cliente.

El defensor de Héctor Parra comentó que no sólo mañana interpondrán una apelación, sino que ya tienen redactados escritos para la Comisión de Derechos Humanos, para el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a la titular de la Fiscalía General de Justicia, Ernestina Godoy, y a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para pedir la destitución de la fiscal de delitos sexuales por dudosos manejos del caso y que perjudican a su cliente.

En el mes y medio que tiene José Luis Guerrero Mendoza, para aportar pruebas a favor de Héctor Parra, en su estrategia se encuentran nuevos exámenes psicológicos para Alexa Parra y reforzar los dictámenes periciales para Héctor Parra, entre otros recursos.

"Estamos obligados a tener que aportar para esta siguiente fase del proceso, elementos que demuestran la convicción para el juez de la inocencia de Héctor", expresó el abogado.



Alexa Parra toma terapia y agarrar valor

“Desde mi punto de vista los datos que tenemos son suficientes para lograr una sentencia en contra del señor Héctor”, comentó la abogada Olivia Rubio en entrevista para EL UNIVERSAL.

El pasado viernes, el actor Héctor Parra fue vinculado a proceso por abuso sexual luego de que su hija Alexa lo denunciara.

Al respecto, la abogada relata que Alexa, hija de la actriz Ginny Hoffman, necesitó de un año de terapia antes de presentar la denuncia pues necesitaba encontrar la fuerza suficiente para hacerlo.

“La denuncia la hizo Alexa ya siendo mayor de edad y habiendo tomado un año de terapia específicamente para tener el valor para hacerlo”.

"Mi hija estaba molesta, presionada": Ginny Hoffman

En entrevista, Hoffman compartió que fue un error hacer público el abuso antes de que existiera una denuncia como tal, pero señala que lo hicieron ya teniendo una estrategia planeada. Además, su hija la ha pasado mal por el ruido que ha hecho el tema al tratarse de figuras públicas.

“Obviamente mi hija estaba muy molesta, presionada, ella sintió mucha presión del señor cuando lo veía en la tele y él la amenazaba diciendo ‘sal y ve lo que te hice’. Ella muy molesta me dijo voy a salir y voy a decir”, relató Hoffman a EL UNIVERSAL.

“Este tipo de cosas por supuesto se tienen que llevar ante la ley, pero cuando se expone a una persona así también es importante hacerlo porque hay que cuidar a la gente que está a su alrededor y afuera en lo que se hace un proceso legal por lo menos que tengan cuidado con esa persona”.

Ginny y Alexa soportan insultos de la gente

Ginny explica que nunca se imaginó que pasarían por algo así porque independientemente del proceso legal, junto a su hija han tenido que aguantar insultos, algunos de ellos provenientes de mujeres.

“Ha sido un proceso muy difícil porque lo que ustedes ven es lo de ahorita, a nosotros nos ha tocado un proceso de años de entender todo lo que ha pasado. Cuando decide hablar todo lo que ha pasado es ahora, es cuando yo me entero de todo lo que pasó realmente, yo no sabía los alcances, por lo que estaba pasando mi niña y estoy impresionada, impactada y obviamente como mamá detrás de ella y de la mano”, menciona.

“No hay manera de soltarla y de no creer en lo que una persona como ella que es la niña más honesta, más buena, leal, obviamente no le encuentro de dónde podría ser un invento una cosa así”.

Con respecto a si Hoffman podría ser señalada por coparticipar en el delito, como señaló el abogado de Héctor a un programa de televisión, la abogada explica:

“No sé por qué el abogado dice que puede haber coparticipación de la señora Hoffman de los hechos, no sé cuál es la versión que les ha dado Héctor a los abogados, si les ha dicho que cuando sucedieron los hechos ella fue testigo presencial entonces está aceptando que los hechos sucedieron. No sé en qué sentido sus abogados puedan asegurar que la señora presenció los hechos".