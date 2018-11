¿Vendrá Kiss a El Salvador?

“Fecha por definir”, se lee en el mensaje de Twitter que escribió el presentador uruguayo Daniel Rucks. Según el conductor de “Domingo para todos”, “una muy buena fuente” se lo reveló. “Puedo confirmarlo”, continuó.

Kiss es un cuarteto de Hard rock, formado en 1973 en Nueva York con el bajista Gene Simmons, el guitarrista Paul Stanley, el batería Peter Criss y el guitarrista Ace Frehley.

Su salto a la fama se dio no solamente por su indiscutible presencia escénica, sino también por sus peculiares vestuarios, maquillajes y producidas canciones. Son considerados un referente del llamado Glam metal.

No es la primera vez que se especula Kiss visitará el país, pero en esta ocasión los rumores cobran fuerza con el 'tuit' de Rucks, quien dijo poderlo confirmar.

La banda actualmente se encuentra con su gira de despedida. Simmons aseguró que “End of the road” podría prolongarse por tres años. “I was made for lovin' you”, “Rock and roll all nite” y “I love it loud” son algunos de sus temas más populares.