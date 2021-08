Venom 2 aplaza su estreno hasta octubre

La película “Venom: Let There Be Carnage”, que es la secuela de la exitosa “Venom” (2018), aplazó su estreno del 24 de septiembre al 15 de octubre, un primer aviso de que los retrasos en Hollywood podrían volver por culpa de la variante delta de la covid-19. El aumento de los casos de coronavirus en Estados Unidos y el inconsistente rendimiento de los cines a lo largo del verano han sembrado dudas en Hollywood, que, tras un 2020 de salas cerradas durante meses, confiaba en remontar en 2021. La cinta se debía estrenar el año pasado, pero aplazaron su lanzamiento hasta que la pandemia estuviera más controlada y hasta que aumentara el porcentaje de población vacunada.