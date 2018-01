Verónica Guerrero provocó indignación y la llamaron "racista" (+Fotos)

Verónica Guerrero presentadora de “De Mujer a Mujer” de canal 33 una vez más recibió múltiples críticas en las redes sociales, especialmente en su Instagram. El domingo, la ex Grandiosa publicó unas fotografías y selfies con su familia de paseo por la playa. Todo parecía marchar bien, hasta que sus seguidores notaron “un pequeño detalle”.

Los lentes de sol de Guerrero reflejaban a su colaboradora portando uniforme mientras cargaba maletas o les tomaba las fotografías.

Esto para algunos fue algo innecesario y les pareció denigrante. Recibiendo así comentarios como: “Solo es apariencia... A mi me da pena ponerle uniforme a la persona que me ayuda con mi hija, porque estoy muy agradecida con su ayuda que no la haré sentir mal o incómoda con algo tan insignificante como un uniforme”, dijo una usuaria.

“Qué grandiosa salió ...pero ellas dicen que son humildes”, continuó otro seguidor.

"Eso debería ya de erradicarse poner esos trajes a las empleadas domesticas actitud racista ellas merecen respeto y dignidad", agregó otro.

No hizo falta quienes la defendieran y la modelo tampoco se prestó al juego, ella no respondió a los comentarios. Pero transcurridas las horas compartió una publicación donde aparentemente se defendía y decía: “....¡A los que decidieron ser felices hoy! #Feliz noche...#Bendecida”.