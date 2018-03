¿Ves que algo anda mal con esta fotografía?

Lee también

La última portada de Vogue USA ha causado indignación entre algunos usuarios de redes sociales, no por algo más que especulaciones. La revista reunió a todas las modelos del momento: Gigi Hadid, Kendall Jenner, Ashley Graham, Liu Wen, Imaan Hammam, Victoria Ceretti y Adwoa Aboah, y vendió la idea como una demostración de que no existe un solo prototipo de la mujer americana.Entre la gran variedad de rasgos físicos y colores de piel, Graham, catalogada como una modelo de talla grande, es la cereza del pastel en la propuesta de la revista, que busca demostrar la diversidad de razas y orígenes.Aunque todas están vestidas igual y con poses prácticamente idénticas, Graham es la única que, a diferencia de las demás, se tapa su muslo derecho con el brazo.Los internautas no lo tomaron de la mejor manera y acusaron a los fotógrafos y a la revista de un intento por no hacer notar que Graham es de talla más grande.Sin embargo, la propia modelo se encargó de aclarar en comentarios en Instagram que nadie la obligó a posar de esa forma, según recoge E! News. "Yo elegí posar así, nadie me dijo que hiciera nada", le aseguró a una usuaria.Parece que esta vez los usuarios no le atinaron.