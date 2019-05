Vico C sale del coma inducido

Tras una reacción alérgica el 19 de mayo luego de una presentación en el Festival del Güiro en Peñuelas, el cantante de música urbana Vico C, fue trasladado por familiares al Hospital de San Cristóbal en Ponce, Puerto Rico. Ahí, los médicos lo indujeron en coma durante aproximadamente 24 horas mientras le hacían exámenes para dar con la causante de las convulsiones por las cuales el rapero se mantenía todavía en el lugar.

Sonia Torres, esposa de Vico C, mediante un comunicado de prensa vía Twitter informó que ayer sacaron a Vico C del intensivo para dejarlo en observación. Según los doctores del Hospital Cristóbal, Vico C sufrió una reacción ante un medicamento para el dolor.

Vico C y su esposa, estaban cumpliendo 23 años de casados el día del angustioso momento para ambos. “Temí bastante, tú sabes, y un día como ese también; nuestro aniversario número 23 de bodas y si, fue un momento bien triste”, asegura Torres en una entrevista para El Diario.

Después de su presentación en el Festival, él y su esposa se dirigían a Coamo, sin embargo, pararon para comer algo e ir al baño, fue ahí donde comenzó todo, comenta Torres. La situación se agravó cuando no contaban con la debida asistencia del sistema de emergencias del 911, pues solo se limitaron a darles la ruta al hospital más cercano.

“Estaba totalmente, morado, con espuma en la boca, los ojos para arriba, fue un momento bien triste” menciona la esposa del cantante. La decisión de entubar al intérprete fue producto del cuadro clínico que presentó en sala de emergencias, agrega.

Por ahora, la esposa de Vico C solo espera la pronta recuperación de Vico C para que pueda salir del hospital y regresar a su hogar. “Si sigue mejorando puede ser que muy prontito pueda salir. Hoy no sale, no sé si mañana, pero está habiendo bastante mejoría, pues, gracias a Dios” acotó.