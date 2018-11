Victoria Beckham: Es un verdadero ícono de moda

"Hace muchos años, empecé con eso de Girl Power (poder femenino) y ahora ese mensaje se ha hecho más fuerte que nunca, pero ahora tengo el privilegio de empoderar a las mujeres a través de mis diseños", reconoció Victoria Beckham al recoger el Fashion Icon Award en los People’s Choice Awards el domingo en la noche.

Durante su discurso, la ex Spice Girl y desde hace 10 años diseñadora de moda fue ovacionada por los asistentes, especialmente cuando alentó a todos a perseguir sus sueños ayudándose del famoso éxito del quinteto británico "Wannabe" y a pesar de ponerse nerviosa frente al micrófono. "Siempre me dije a mí misma: sueña a lo grande, y después sueña todavía más. Y quise mostrar que si yo puedo hacerlo, cualquiera puede. Y lo que puedes conseguir realmente puede no tener límites.

Si realmente, realmente lo quieres". Ese "If you really, really want" fue el que arrancó los aplausos del público, porque fue su frase escogida para animar a todas las mujeres a perseguir sus sueños.

"Si te enfocas en un objetivo, trabajas duro y crees en ti mismo, lo puedes lograr", expresó ya con más seguridad, por lo que su mensaje positivo se convirtió en un claro ejemplo de cómo Victoria ha evolucionado y de todo lo que ha conseguido en esta década en la moda y no como en sus inicios, en la música.