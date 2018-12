Victoria Ruffo cansada de Eugenio Derbez: "A mí me vale pero toneladas"

La actriz Victoria Ruffo se cansó, una vez más, de las preguntas que los reporteros de espectáculos le hacen sobre el actor Eugenio Derbez, con quien tuvo un hijo hace 26 años.

“A mí me vale pero toneladas. A ustedes no, siempre me preguntan por él”, le dijo Ruffo a los comunicadores, según publicó peopleenespanol.com.

Pero también aclaró que entre ellos no hay "ni rencor ni odio, nada". Todo está en el pasado.

Ruffo aclaró que el hijo de ambos, José Eduardo, suele pasar con ella Navidad y año nuevo, pero que en los días previos se reunirá con Derbez y sus demás hermanos de parte de papá.