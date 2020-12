(Video) Lucero le responde a Mijares sobre su matrimonio fallido: ‘No se casen si no están superseguros’

Para decepción de sus fans y para quienes creyeron que su matrimonio era un cuento de hadas, en el 2011 Manuel Mijares y Lucero se divorciaron sin dar muchas explicaciones. Se dijo que su separación se dio en buenos términos, pero detalles sobre lo que sucedió detrás de la ruptura y su pomposa boda fueron realmente escasos.

Pero en este 2020, en medio de la cuarentena por la covid-19, ambos artistas han decidido romper el silencio. Primero lo hizo Mijares y, en plena Navidad, fue la misma Lucero la que dio el paso en un video que colgó en sus redes sociales.

Lucero habló sobre su boda televisada, que rompió récords de audiencia en 1997, y sobre un supuesto contrato de confidencialidad que habría firmado con Televisa. Además negó que su matrimonio estuviera sujeto a cláusulas, como que supuestamente debían tener una cierta cantidad de hijos.

“Se dijo que habíamos firmado un contrato en el que estábamos obligados a quién sabe cuánta cosa, y que debíamos durar quién sabe cuántos años de casados y tener tantos hijos, o sea imposible firmar un contrato con esos detalles, me parecería absurdo. Jamás existió un contrato entre Manuel y yo como esposos. Simplemente decidimos casarnos por amor”, recordó la actriz y cantante.

Además, Lucero comentó que cuando se casó con Mijares ambos “estaban enamoradísimos”, pues a su consideración cuando dos personas deciden casarse deben estar así: “perdidamente enamorados”.

“Si luego enamorados no se dan las cosas como tienen que ser, imagínense si no están enamorados. No se casen si no están superseguros, si se sienten que quieren pasar su vida entera al lado de esa persona especial”, agregó en otro momento.

Con respecto a la boda televisada, Lucero insistió en negar que hubiere existido un contrato de confidencialidad con Televisa.

“No tenía un contrato de exclusividad con la empresa y nunca lo tuve. Se pensó que en muchos momentos que sí teníamos una onda de un contrato firmado y por eso las novelas y todos los proyectos los hacía con ellos”, expresó.

Sin embargo, Lucero explicó que fue Emilio Azcárraga -uno de los gerentes más importantes del canal- quien le propuso que la boda llegara a todos los hogares. No por negocio, sino por agradecimiento con el público que la había seguido por tantos años.

“Él me dijo que para él se casaba la niña, no era tan niña, tenía 27 años, así me decía de cariño, y me decía pues se casa nuestra niña. Creo yo, me dijo en aquel momento, que toda la gente quiere asistir a esa boda, lo cual es imposible hacer una boda para miles de personas, y me sugirió pasarla por televisión”, recordó.

“Creo fue una gran decisión porque fue una manera de compartirlo con una gran cantidad de personas, fue una manera de invitar a toda la gente que yo quería a que estuviera presente a través de sus televisores. ¡Me alegró haberlo podido televisar y compartirlo con tanta gente.

La boda tuvo un impresionante rating, unos niveles altísimos y se rompieron récords de audiencia con ese programa y grandes recuerdos, yo creo que fue muy acertado. Fue de las primeras, si no es que la primera, boda que fue televisada”, agregó.

Pero ahora que están separados ¿cómo se llevan Lucero y Mijares?

“Tenemos una relación superlinda. Somos socios de por vida con estos dos hijos hermosos que tenemos”, expresó Lucero con una gran sonrisa.

Lo que dijo Mijares

Hace 3 días fue Mijares quien habló sobre su matrimonio con Lucero. Lo hizo en una entrevista que sostuvo con Yordi Rosado.

¿Por qué se divorciaron Mijares y Lucero?, fue la pregunta más directa de la conversación.

“(El matrimonio fue) muy padre muy bien, muy respetuosos. Lo que pasa es que yo creo que lo que pudo haber intervenido mucho era que ella viajaba mucho y yo también, entonces estábamos acostumbrados a que o estaba uno o el otro”, relató Mijares.

“Siempre hubo un respeto espectacular hasta la fecha. Nos seguimos tratando con el mismo cariño, hablando con el mismo cariño y de hecho cuando nos separamos le digo: ‘¿Oye Lucerito no te importa que me cambie aquí al edificio de junto?’, y me dice: ‘No, no es que no importe, te lo imploro’”, compartió.

Mijares relató que al inicio, él se fue a vivir a otro lado solo y no le dijeron a sus hijos Lucero y José Manuel Mijares Hogaza que se habían separado, sino que él había puesto un estudio donde también iban a poder estar.

La pareja estuvo casada por 14 años. En el 2011 se separaron.

“Tu como adulto superas esto, lo entiendes, vives el luto, lo superas, pero de repente los chavos no saben, es más difícil que ellos lo superen entonces lo que más queríamos era no afectarlos a ellos”, explicó.

“Como no vieron en ningún momento ningún grito, ni sombrerazo y como ellos vieron que tenían la facilidad de cruzar del elevador a elevador, realmente creo que lo hicimos bien en ese sentido porque ellos realmente no sintieron un rompimiento agresivo”, añadió el intérprete de 62 años.