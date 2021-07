Video: Mark Hoppus, de Blink-182, confirma que su cáncer es un linfoma en etapa cuatro

Casi un mes después de revelar que lucha contra el cáncer, Mark Hoppus, bajista y vocalista de Blink-182, compartió nuevos detalles de su enfermedad al declarar que sufre de un linfoma en etapa cuatro.

“Mi sangre está tratando de matarme”, dijo el músico, de 49 años, durante una trasmisión en vivo en la que reveló dolorosos detalles de su diagnosis y la quimioterapia con la que espera vencer la enfermedad.

“El cáncer no está relacionado con los huesos, sino con la sangre”, afirma el cantante durante la transmisión que fue grabada por varios canales de YouTube y cuya fecha de transmisión no ha sido revelada.

“Mi diagnóstico es linfoma difuso de células B grandes en estadio 4-A, lo que significa, según tengo entendido, que ha entrado en cuatro partes diferentes de mi cuerpo”, explicó Hoppus en el video.

“No sé exactamente cómo determinan las cuatro partes, pero ha entrado a suficientes partes de mi cuerpo por lo que estoy en la etapa 4, que creo que es la más alta posible. Así que estoy en etapa 4-4″, agregó Hoppus en el video de unos diez minutos de duración.

El músico californiano manifestó que su experiencia con la quimio le ha causado que se le olviden algunas cosas que normalmente sabría de primera mano como nombres de personas, canciones o incluso detalles que le acaban de contar.

También reveló que en los próximos días asístiría a una cita médica para saber si el tratamiento, por ahora, está funcionando como esperan sus doctores.

“Si es así, debo regresar por al menos tres rondas más. Lo ideal es llegar y que me digan: ‘Felicidades, su quimioterapia ha funcionado y has terminado así que no tienes que volver a pensar en este cáncer nunca más por el resto de tu vida’. Eso espero”, afirmó con entusiamo.

Con optimismo

En caso contrario, Hoppus tendría que buscar otras opciones e incluso podría requerir un transplante de médula osea, según relató. No obstante, el músico se mantiene esperanzado y añadió: “Vamos a vencer a este cáncer, es solo cuestión de tiempo”.

Asimismo reveló que su madre ha sido un gran apoyo durante todo este proceso porque tuvo el mismo tipo de cáncer que enfrenta él ahora y ella logró vencerlo, así que eso le sirve de inspiración para mantenerse motivado, aunque aseguró que las sesiones de quimioterapia “apestan”.

El artista mostró un buen sentido de humor durante la transmisión. “Espero que mi cáncer sea de la versión de Walter White que alcanza la total remisión y no la parte de Walter White que se convierte en un fabricante de drogas. Aunque estoy bastante cerca”, afirmó en referencia a la premiada serie Breaking Bad, sobre un profesor de química que tras su diagnóstico se pasa al lado oscuro de la ley.

El roquero había anunciado por primera vez su diagnóstico de cáncer el 23 de junio con un tuit en el que escribió: “Es una mierda y tengo miedo, y al mismo tiempo estoy bendecido con médicos, familiares y amigos increíbles que me ayudarán a superar esto”.

El músico se ha mantenido en contacto con seguidores a través de redes sociales y tratando de enfocarse en el lado positivo y con buen espíritu. El pasado 14 de julio publicó en Twitter que la quimioterapia le daba hipo y recientemente escribió en esa misma red social que, tras recibir un tratamiento, se sentía como “un gran pedazo de basura y sin poder dormir. Pero esta mañana, en este mismo minuto, me siento bien. Me quedo con eso”.

Por otra parte, ante una pregunta sobre cuál música escucha durante la quimioterapia, Hoppus confesó que no escucha nada porque no quiere asociar ninguna canción con ese procedimiento. También reveló que de vencer el cáncer se hará un nuevo tatuaje para celebrar su triunfo.

Hoppus está casado desde el año 2000 con Skye Everly, a quien conoció durante los ensayos de filmación del video de All the Small Things y con quien tuvo su único hijo, Jack, dos años después de su unión.