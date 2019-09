Video: ‘Stripper’ manosea a Chiquis Rivera y las imágenes son escandalosas

Chiquis Rivera festejó a lo grande su despedida de soltera hace algunos meses en Las Vegas. Todo lo que sucedió durante la fiesta quedó documentado en el programa "The Riveras" del canal Universo.

Durante una noche con sus amigas, la intérprete de "Animate y Verás" acudió al espectáculo de "Thunder From Down Under" en donde un grupo de hombres australianos hacen un show en donde se quitan la ropa.

Rivera fue seleccionada por el "stripper" Tarzán que la subió al escenario y la puso en posiciones muy atrevidas casi simulando actos sexuales. Chiquis quedó sorprendida por todo lo que paso durante el espectáculo que después pensó en que Lorenzo Méndez se podría disgustar.

¡Mira todo lo que sucedió!

"The Riveras" se transmite todos los domingos a las 10pm/9c por Universo.



Suscríbete para recibir nuestro boletín de noticias gratuito en tu email.