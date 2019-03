Video: la ex Miss Universo Dayanara Torres dice que cáncer no se ha esparcido

La Miss Universo de 1993, la puertorriqueña Dayanara Torres, informó este viernes que los rasgos del cáncer de piel, melanoma, que le diagnosticaron el pasado 5 de febrero, no se han esparcido por su cuerpo.

"Los resultados de la semana pasada enseñan que el cáncer no está regado ni están en otros órganos de mi cuerpo. Así que una batalla ganada", detalló Torres en un video que colgó en Instagram.

Torres agradeció a todos sus seguidores "por sus oraciones, cariños y apoyo en estos momentos tan difíciles" para ella.

"Les puedo asegurar que las oraciones han llegado, me llegan hasta mí", afirmó Torres, quien contó que recientemente vio el documental "Heal" (Sanarse), que algunos de sus seguidores le recomendaron ver para que le ayudara en su tratamiento.

Además, en el mismo video, la Miss boricua de 44 años de edad dijo que este viernes recibirá su primera radiación para hacer frente a la enfermedad.

"Estaré un poco débil y quizás con bastante dolor, pero no quiero que me suelten sus oraciones. Son muy necesitadas, los quiero mucho, con mi alma. No solo les digo gracias, sino gracias con todo mi amor y mi cariño", sostuvo la también madre de Cristian y Ryan, fruto de su matrimonio con el cantante boricua Marc Anthony.

Torres reveló el pasado 5 de febrero que padece un melanoma y que ya se le había practicado una segunda cirugía en la parte de atrás de una rodilla.

La que fuera esposa de Anthony (2000-2004), aseguró, a través de su cuenta oficial en Instagram, que el cáncer provenía de un lunar en un área a la que no prestó atención.

Torres es una de cinco puertorriqueñas que han ganado el certamen de Miss Universo. Las otras son Marisol Malaret (1970), Deborah Carthy Deu (1985), Denise Quiñones (2001) y Zuleyka Rivera (2005).