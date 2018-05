Videojuego: Fortnite se enfrenta a Thanos

El videojuego Fortnite no para de ser el centro de los comentarios en las redes sociales. Ahora, en la segunda semana de su temporada 4 de desafíos “online”, suma un modo de juego especial que permite nada más y nada menos que controlar a Thanos, el mega villano de “Avengers. Infinity War”.

Fortnite es un popular videojuego en línea que enfrenta a 100 jugadores en línea en una isla rodeada por una “tormenta” que achica el espacio de juego a medida que pasa el tiempo. El objetivo es simple: ser el último sobreviviente, construyendo estructuras y encontrando armas escondidas por el camino para eliminar a los rivales. Pero la gran novedad es que ahora el modo especial “Infinity Gauntlet” (o guante del infinito) suma un gran aditivo al juego.

El guante con las “gemas del Infinito”, que dan poder ilimitado en la película de Marvel, aparecerá oculto en algún lugar al azar del mapa en cada partida. El que lo encuentre primero se convertirá en Thanos y tendrá tres poderes extra mientras tenga las gemas del infinito en su puño: un golpe que empuja a los enemigos y destruye estructuras, un salto para golpear el suelo y dañar tanto enemigos como al área que lo rodea, y un disparo de daño prolongado directamente con el guante, además de un supersalto.

Con cada muerte que cause, su escudo se regenerará al 100 % y su vida llegará a tener 700 puntos, contra los 100 puntos regulares de un jugador sin el poder de Thanos. Lo negativo de tener el guante en su poder es que no se podrá construir. En caso de ser derrotados, el guante caerá en el lugar para que otro pueda tomarlo; de no ser recogido velozmente, desaparecerá y volverá a aparecer escondido en otro punto del mapa.

También el sistema de juego cambia al entrar en el modo con el personaje de Marvel Comics. La partida durará un máximo de 15 minutos. La tormenta se cerrará mucho más rápido de lo habitual, desde el minuto 1, y causará 5 % de daño por segundo en la primera oleada y 10 % en la segunda. Muchísimo más que en el modo regular.

Recientemente en YouTube “El Rubius” junto con otros youtubers batieron el récord de tener hasta 1.1 millones de personas viendo un streaming en vivo del juego en la plataforma de Google. También el streamer Ninja (un jugador profesional de Fortnite).