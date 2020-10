Videojuegos con los que te sentirás bien

¿Los videojuegos son violentos? Desde luego, esta pregunta es muchas veces un estigma que se afirma cuando se habla del mundo "gamer": violencia, adrenalina, competitividad… A veces si puede ser cierto, pero otras, son todo lo contrario. Y para demostrarlo, existen los Wholesome Games.

Así es como se conoce a toda una serie de videojuegos que, al margen del género, temática o plataforma; tienen en común lo siguiente: son tranquilos, relajantes, y muchas veces coloridos y animados.

Y es que estos títulos buscan, sencillamente hacer sentir bien a los jugadores y según sus creadores estimulan la creatividad, relajan la mente y ayudan a aliviar el estrés o a motivarse.

Del inglés, "wholesome" ( aquello que es sano o bueno para la salud mental o física), este tipo de juego no forma parte de una misma compañía, se trata de una comunidad, que en redes se puede encontrar como "Wholesome Games", dedicada a compartir los juegos que cumplen estas características. "Animal Crossing" forma parte de este tipo de juegos.

OOBLETS

Lanzado el pasado 15 de julio para Xbox One y ordenadores, este juego de simulación de vida bebe mucho de “Animal Crossing” y “Pokémon”, así como de “Farmville”.

Y es que la mecánica es sencilla: a través de cultivos y cosechas, conseguiremos formar equipo con adorables criaturas que subirán de nivel a través de duelos… de baile.

GRIS

Vio la luz en 2018, por parte de un estudio español de juegos indie (Nomada Studio), y se considera como uno de los títulos independientes más galardonados de la historia. Actualmente, está disponible para la mayoría de plataformas.

El videojuego, de aventuras y plataformas, mete al jugador en la piel de una joven llamada Gris, que recoge luces y estrellas para restaurar así el color del mundo que va recorriendo.

HORIZONTES DE RELAX Y BELLEZA

Cuando “Animal Crossing: New Horizons” consiguió vender más de 13 millones de copias en su primer mes de vida. Una cifra que ha ido creciendo, y que le ha mantenido en el top de juegos más vendidos. En japón lidera el puesto con más de 5 millones de ventas, convirtiéndose en la entrega más exitosa de la saga.

El juego pertenece al género de los simuladores de vida, en donde el jugador tiene que construir su isla, en la que animales humanoides pasarán a ser sus vecinos y visitantes, decorarla y personalizarlo todo, desde las edificaciones hasta el terreno.

WHEN THE PAST WAS AROUND

Este título de “Point and click”, es decir, género basado en clicar sobre el entorno, personajes y objetos con el ratón de la computadora para ir resolviendo puzzles y descubriendo la historia del juego, llegará a lo largo de 2020 disponible para PC.

A través de esa sencilla mecánica, los jugadores podrán vivir el romance entre Edda, una joven de 20 años, y su misterioso amante, “The Owl”. Todo, en un universo conformado por habitaciones separadas de recuerdos y tiempo, y reflexionando sobre el amor, y todo lo que conlleva: felicidad, tristeza, pérdidas y aceptación.

SPIRITFARER

Si los “Wholesome Games” buscan que el jugador se sienta bien, y benefician de alguna forma su vida o salud, ¿por qué no iba uno de ellos a intentar ayudar a que los usuarios mejoren su relación con el concepto de la muerte? Esa es la apuesta de “Spiritfarer”.

Y es que los jugadores se pondrán en la piel de Stella quien, junto a su gato, capitanea el barco que se encarga de llevar al más allá a las almas de los fallecidos, cuyos asuntos pendientes deberán ayudarles a resolver para que puedan descansar en paz. Este curioso videojuego de plataformas estará disponible para Switch, ordenadores y Stadia, PS4 y Xbox One a lo largo de este 2020.

KIND WORDS

Su nombre completo es “Kind Words (lo fi chill beats to write to)”, y es un videojuego de ordenador (a través de Steam) que vio la luz en septiembre de 2019, de la mano de la desarrolladora “Popcannibal”. \

Su objetivo es bien sencillo: la empatía. En “Kind Words” no hay apenas mecánicas, más allá de desbloquear algunos coleccionables y la música que, junto con los gráficos, invita a relajarse.

Se trata, básicamente, de leer las cartas anónimas de otros jugadores y responderlas, siempre con palabras de ánimo y aliento; enviar las cartas propias para recibir contestación y consuelo, o lanzar al aire cartas con frases motivadoras.

POKÉMON

El éxito histórico de la saga Pokémon, para las videoconsolas de sobremesa y/o portátiles de Nintendo y, en algunos casos, para teléfonos inteligentes y/o tablets, es de sobra conocido. Y, a pesar de su faceta competitiva y de rol, está considerado un “Wholesome Game” debido a sus posibilidades de exploración, coleccionismo y crianza.

De hecho, fueron muchos los que recorrieron maravillados los paisajes de la entrega “Espada y Escudo”, y disfrutaron de las criaturas. Pero, si hay un título “Wholesome” pensado para el disfrute, es “Pokémon Mundo Misterioso”.

JOURNEY

Cuando salió en 2012, se convirtió en el juego que más rápido se vendió en Playstation en Estados Unidos. El juego de aventuras está disponible en Playstation 3 y 4, ordenadores, y dispositivos iOS.

Ofreciendo una meta compartida a los jugadores para que cooperen sin competir, “Journey” les pone en la piel de un viajero que despierta en una duna del desierto y desea llegar a la elevada cima de una montaña.

Todo esto, plagado de autorreflexiones sobre la esperanza, la bondad y la felicidad.

El director de arte del juego, Matt Nava, fundó “Giant Squid” y a él se le deben otros títulos del mismo estilo que “Journey”,como “Flower” y “Abzû”.