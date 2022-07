Videojuegos y anime, una fusión arrasadora

Que lo "otaku" (japonés) está de moda no es ningún secreto: el ocio y la cultura del país del sol naciente, especialmente el manga y el anime (o manganime), han ido ganando cada vez más fama internacional.

Y es que "la cultura asiática, en especial la japonesa y la surcoreana, están en boga y sus contenidos han conquistado a los espectadores, pero también a los consumidores", afirma Adrián Amorín, Country Manager de Idealo en un artículo de PR Noticias.

Amorín explica que, "de hecho, cuando las producciones de esta cultura tienen éxito, muchas se convierten en conglomerados empresariales que comercializan distintos productos como ropa o hasta videojuegos".

Exacto. Videojuegos. Otra de las cosas más de moda en la actualidad: el mundo "gamer". Y por eso, he aquí algunos de los juegos más populares basados en manga y anime. Algunos están disponibles para PC y varias videoconsolas (como Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Playstation 5 y Xbox Series X y S), y otros para teléfonos móviles Android e iOS.

Jump Force

Videojuego que, más que basarse en un manga o anime, recopila un poquito de varios de ellos. Porque “Jump Force” (2018) es un juego de lucha para ordenadores y consolas que reúne a los personajes más carismáticos de diversos manganimes: Goku, Naruto, Monkey D. Luffy, Ichigo o Seiya son solo algunos de los que podrán disfrutar.

Dragon Ball FighterZ

“Dragon Ball FighterZ” (2018) es también uno de los videojuegos más queridos inspirados en la mítica serie “Dragon Ball”. Disponible tanto en PC como en videoconsolas, los jugadores pueden elegir a cualquiera de los personajes más icónicos de la serie, tanto héroes como villanos, para ponerse en su piel.

Demon Slayer

“Demon Slayer”, conocida por su nombre japonés, “Kimetsu no Yaiba” es uno de los mangas (y su anime) más seguidos en la actualidad, y que se encuentra en desarrollo. Y el juego “Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicle” (2021), combina un inmersivo modo historia lleno de eventos con la posibilidad de retar a otros fans en combate.

Attack on Titan 2

“Attack on Titan 2” (2018) está considerado el mejor videojuego sobre este manga y es un videojuego de acción lleno de combates pero que también deja tiempo para disfrutar de las tramas e interactuar con el mundo, y que puede disfrutarse en solitario o de forma cooperativa tanto en ordenadores como en videoconsolas.

Saint Seiya: Awakening

“Saint Seiya: Awakening” es un videojuego para celulares (Android e iOS) que combina elementos de rol y lucha tanto para un jugador como de manera competitiva, gracias a su sistema de conseguir y mejorar caballeros; y cuya banda sonora y gráficos harán que el jugador reviva la serie de su infancia.