El actor Viggo Mortensen debutará como director y guionista con "Falling", una película en la que, además, interpretará a uno de los personajes principales, informó el medio especializado The Hollywood Reporter.

Mortensen encabezará esta cinta junto al veterano actor Lance Henriksen, conocido por "Aliens" (1986), "The Terminator" (1984) y "Near Dark" (1987).

En el proyecto, según Variety, también actuará el sueco Sverrir Gudnason, quien participa en "The Girl in the Spider's Web", película de la saga "Millennium".

"Falling" girará en torno a un hombre (Mortensen) que recibe en su casa en el sur de California (EUA) a su padre (Henriksen), un anciano con unos valores tradicionales muy diferentes a los de su hijo.

Gabrielle Stewart, quien coproduce junto a Mortensen, señaló, según medios internacionales, que "la industria siempre ha considerado a Viggo como un artista realmente conmovedor. Es un talentoso fotógrafo, poeta y músico".

"Su guion para ‘Falling’ es un drama familiar poderoso y bien trazado. Estamos encantados de formar parte de su prometedor debut como director", añadió Stewart.

Actor estadounidense con fuertes lazos con Latinoamérica y España, Mortensen ha sido candidato al Óscar en dos ocasiones, por "Eastern Promises" (2007) y "Captain Fantastic" (2016).

Mortensen triunfó como Aragorn en la célebre trilogía de "The Lord of The Rings" ("El señor de los anillos"), y también actuó en los filmes "A History of Violence" (2005), "Alatriste" (2006) o "The Road" (2009).

En noviembre estrenará la película "Green Book", que dirigió Peter Farrelly y donde forma la pareja protagonista junto al actor Mahershala Ali.

"Green Book" trata sobre un bravucón ítalo-americano que se convierte en chofer de un pianista afroamericano durante un tour.