Viggo Mortensen recibe Premio Donostia 2020

El actor Viggo Mortensen, quien el pasado jueves recibió el Premio Donostia del Festival de San Sebastián, aseguró sentirse “muy afortunado” por su carrera cinematográfica. “He tenido mucha suerte en mi carrera, he podido trabajar con muchos directores importantes, y he encarnado papeles muy buenos, pero para la suerte también hay que prepararse, estar listo para reconocer las oportunidades”, matizó en una rueda de prensa en la que también presentó su debut como director, del drama paternofilial “Falling”.

Mortensen es conocido en todo el mundo por papeles como el Aragorn de “El señor de los anillos”, las películas de David Cronenberg “Promesas del este” o “Una historia de violencia” y más recientemente por “Captain fantastic” o “Green Book” por las que obtuvo nominaciones al Oscar.

“No conozco otra vida, desde hace 38 años mi vida está vinculada al cine y al deseo de formar parte de ese mundo, no he perdido la curiosidad, siempre me ha interesado y me sigue interesando el rompecabezas de llevar un guion a la pantalla”, señaló.

Nuevas facetas

El actor defendió el oficio como un trabajo colectivo, pese a que en “Falling” dirige, actúa, escribe, produce y hasta ha compuesto la música.

“Falling”, se estrenará en cines el próximo 2 de octubre y gira en torno a la relación entre un padre granjero (Lance Henriksen/Sverirr Gudnason), conservador e inflexible y un hijo homosexual (Mortensen) que intenta reconciliarse con él.