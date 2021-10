Vin Diesel entrega en el altar a Meadow, la hija de Paul Walker

La saga Rápido y furioso, entre muchos de sus logros, dejó una amistad entrañable que traspasó la pantalla. Vin Diesel y Paul Walker, estrellas de esa franquicia, establecieron un vínculo, y fueron grandes amigos hasta noviembre de 2013 cuando el actor murió en un accidente automovilístico. Ocho años después, Meadow Walker, modelo e hija de de la celebridad, honró ese vínculo pidiéndole al amigo de su padre que ocupe un lugar de privilegio durante su boda.

El matrimonio fue a principios de octubre. Sin embargo, hace unos días, la joven compartió un video en su cuenta de Instagram en el que la ve caminando hacia el altar del brazo de Diesel. Con ese gesto, la joven de 22 años homenajeó esa profunda amistad y el actor tomó el lugar que seguramente habría tomado su padre.

Foto captura de pantalla

El momento que protagonizaron Diesel y la hija de Walker, seguramente será recordado no solo por la joven sino también por los millones de fans de la popular saga que protagonizó su papá.

Y es que es imposible escuchar el tema “When I see you again” de Wiz Khalifa y que no se reproduzca en la mente la escena final de Rápido y Furioso 7, cuando Diesel y Walker, cada uno desde sus autos, se miran y sonríen; acto seguido la ruta se divide en dos y toman caminos separados, pero saben que en algún momento, más allá de la vida, volverán a verse.

Vin Diesel acompañó al altar a Meadow, la hija de su entrañable amigo Paul Walker (Crédito: Instagram @MeadowWalker)

Desde que ambos trabajaron juntos en 2001 en la primera entrega, Diesel se convirtió en una persona muy cercana para los Walker. Tras la muerte del actor, estrechó los vínculos con Meadow y su madre y se convirtió en una suerte de familiar cercano que les brindó contención y apoyo.

La joven se casó con el modelo Louis Thornton- Allan, y realizaron una celebración en República Dominicana. La pareja decidió pasar por el altar luego de atravesar un extenso período de tiempo separados por la pandemia, que mantuvo cuarentenas alrededor de todo el mundo.

Los recién casado Meadow Walker y su marido, el modelo Louis Thornton-Allan (Crédito: Instagram @MeadowWalker)

Durante el aislamiento, Meadow estuvo en Londres y él en Nueva York, y tardaron meses en reencontrase. Finalmente, él pudo viajar a verla y allí decidieron sellar su relación con este paso tan importante.

Según contó la hija de Walker, la ceremonia fue muy íntima, y solo asistieron los más cercanos a la familia. En una entrevista a Vogue, explicó los motivos por los que organizaron una boda para pocas personas: “La pandemia afectó mucho nuestros planes. La familia de Louis no pudo asistir. Y muchos amigos muy cercanos tampoco pudieron venir debido a las restricciones en los vuelos”.

Entre los asistentes al matrimonio, estuvo la actriz Jordana Brewster, quien le dio vida a Mia Toretto, pareja de Brian O’Conner (Walker), en la famosa ficción.